Storbonde ønsker at nedlægge beskyttet sø

Esrum - 03. februar 2017

Esromgaard ved Esrum er igen i vælten. Ejeren af gården, Carl Bruun, ønsker at udvide og videreføre det jorddeponi, som i 12 år har været en torn i øjet på beboere i Esrum. Esrum Borgerforening og en række individuelle borgere har indsendt indsigelser til Gribskov Kommune

Porten til Kongernes Nordsjælland er ved at blive lukket til og svinet med jord, mener utilfredse Esrum-borgere. En beskyttet sø søges nedlagt og yderligere jorddeponi oprettet.

Her skal Plan- og miljøudvalget i næste uge behandle den ansøgning, som vil udvide jordtippen til op til 120.000 m3 og sløjfe en beskyttet sø. Samt ifølge borgerne ændre landskabet ved porten til Kongernes Nordsjælland.

Esrum Borgerforening mener, at projektet »alene handler om en privat lodsejers mulighed for at tjene penge på bekostning af naturen i Gribskov kommune«.

- Kongerne og abbederne ville vende sig i deres grave, hvis de kunne se, hvad der sker nu, siger Helle Schultz.

Helle Schultz er en af de borgere, der har skrevet debatindlæg samt indgivet officiel indsigelse til plan og miljøudvalget mod udvidelsen af jorddeponiet. Hun er »dybt deprimeret«, siger hun, over det, der er ved at ske:

- Vi har haft store gener af jordkørslen - det er helt utroligt, at kommunen har set igennem fingre med svineriet med jord på Frederiksværkvejen, som både en lastbil og bil er kørt galt ved. Det værste er imidlertid, at vores ældgamle istidsmoræne landskab, vores smukke, smukke bakker i den enestående natur, som tidligere har hørt til Esrum Kloster og er skildret af guldaldermalere - at det er blevet maltrakteret. Det er heller ikke kun jord fra Nordsjælland, det drejer sig om, selv om der søges om deponi fra »lokale byggepladser« - vi kan se, der ligger bjerge, så det må være fra meget større områder, siger borgeren.

Esrum Borgerforening har indgivet en officiel skrivelse til plan- og miljøudvalget. Elin Kirkegaard, der er med i bestyrelsen, peger foruden landskabet på en bekymring for, hvad jorden indeholder.

- Vi er bekymrede for beskaffenheden af jorden - og grundvandet. Det ser ud som om, det ikke kun er jord, de lægger på lastbilerne, siger Elin Kirkegaard.

- Vi vil gerne have dokumentation for, at det er klasse 0 jord - og det kan vi ikke få.

Danmarks Naturfredningsforening Gribskov har sendt skrivelse til formanden for plan- og miljøudvalget, Jesper Behrensdorff, K, i forbindelse med nabohøring. Linda Bruhn Jørgensen, fmd. for foreningen i Gribskov, undrer sig over, at dette brev til planudvalgsformanden ikke indgår i sagen.

- Vi er modstandere af store jorddeponier i værdifulde landskaber - som dette islandskab. Det skal man ikke modellere og ændre på. Der kommer ikke meget ny dyrkningsjord ud af det, siger formanden for Danmarks Naturfredningsforening, Gribskov.

Gummistøvler på

Gribskov Kommunes administration anbefaler, at jorddeponiet udvides og forlænges, samt at en sø nedlægges - hertil kræves en dispensation fra naturbeskyttelseslovens paragraf 3.

Plan- og miljøudvalget skal behandle sagen på sit møde den 6. februar - men forinden skal udvalget på besigtigelse.

- Den her sag kan vi ikke vurdere, før vi har haft gummistøvlerne på, lyder det fra formand for plan- og miljøudvalget, Jesper Behrensdorff, K.

- Ejeren har mulighed for at lægge denne jord ud i en given højde - jord skal jo ligge et eller andet sted, men der hvor det passer bedst ind i landskaberne. Det skal ikke ødelægge noget. Det er også en stor forudsætning, at de trafikale forhold er i orden og vi kigger på alle høringssvar. Det er heller ikke ligetil at få nedlagt søen - og det er selvfølgelig afgørende for, at det overhovedet er muligt.

- Det er ikke en sag, der ligger lige til højrebenet, erkender udvalgsformanden.