Spørgelysten minister på besøg

Her besøgte hun først plejecentret Helsingegården, hvor hun hørte om de nye elektroniske oversigtstavler, som medarbejderne benytter til at skabe et bedre overblik over borgerne og deres behov.

- Der sker i høj grad et skifte i ældreplejen i disse år, fordi der er flere borgere, der er mere plejekrævende, fordi man kommer hurtigere ud fra sygehuset, og det stiller nogle skærpede krav til det sundhedsfaglige niveau på vores plejehjem rundt om i landet, og derved også hvilke faglige kompetencer medarbejderne har. Og der tror jeg, at det her er et godt eksempel på, hvordan vi kan arbejde målrettet med dokumentation og også fokusere på kun at lave den dokumentation, der vitterligt er behov for i forhold til at rette fokus på kerneopgaven, fortæller Sophie Løhde efter besøget.