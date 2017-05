Sparekasse åbner op hvor de store lukker ned

Når de store banker indskrænker den lokale service bliver der behov for et nyt pengeinstitut, mener administrerende direktør Lars Petersson, Sparekassen Sjælland-Fyn, som gør klar til at åbne i Helsinge, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi kan ikke sige nøjagtigt, hvornår vi åbner i Helsinge, men det bliver i andet halvår i år. Vi skal først have afsluttet forhandlingerne om overtagelsen af ejendommen, hvorefter den skal bygges om, ligesom vi skal have ansat personale, siger administrerende direktør Lars Petersson, Sparekassen Sjælland-Fyn.

- De store banker har valgt en forretningsmodel, hvor de lukker lokale filialer. Det er deres måde at betjene kunder på, eller deres problem. Vi har valgt at gå den modsatte vej. Vi åbner filialer der, hvor kunderne bor. Vi bliver nærmest bestormet af kunder de steder, hvor de store banker har lukket deres afdelinger, og hvor vi åbner. Det har vi senest set i Hundested. Folk har behov for at have en bank i nærheden af, hvor de bor. Det gælder både private og virksomheder. Så længe vi kan mærke den interesse vil vi drive lokale filialer, siger Lars Petersson til Frederiksborg Amts Avis.