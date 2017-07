Se billedserie Lise Warburg med et af sin far Carl Jensens kubistiske malerier. Foto: Karl Erik Frederiksen

Send til din ven. X Artiklen: Sommerudstilling med billeder fra modernismens barndom Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Sommerudstilling med billeder fra modernismens barndom

Gribskov - 04. juli 2017 kl. 09:50 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Modernismen i dansk malerkunst er i centrum på sommerens udstilling i Ramløse Sognelænge, som torsdag 6. juli har fernisering på en udstilling med med malerier og tegninger af maleren og bladtegneren Carl Jensen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

-Han var en beskeden mand, som holdt sig meget for sig selv. Men om sommeren, når vi kom til Tisvilde, så kom de andre kunstnere på besøg. Ham og William Scharff kunne stå i lang tid bare og snakke om farver, og om aftenen kom alle de andre på besøg. Det var som en stor familie af arbejdede kunstnere. De både boede og arbejdede her. De var her, at modernismen i den danske malerkunst blev til skabt, siger gobelinvæveren og forfatteren Lise Warburg.

Den seneste tid har hun opholdt sig meget i de omgivelser, hvor det hele skabtes. I Tisvilde Lunde, i det hus , som hun nu bruger som sommerhus - ligesom hendes far Carl Jensen og hendes mor Merete Paulsen gjorde - og tæt ved de to huse, hvor hendes morfar maleren og professoren Julius Paulsen samt malerkollegaen William Scharff boede.

I disse omgivelser har hun nu sammensat den udstilling, som hele sommeren kan ses i Ramløse Sognelænge. Det er en nærmest retrospektiv udstilling med malerier og tegninger lavet af hendes far, som i år ville være blevet 130 år, hvis han havde levet.

Carl Jensen er født i 1887.

Udstillingen viser de tre vigtigste faser i hans liv som kunstner. Der er dels kubistiske malerier, han malede som ung. Der er også et udvalæg af de mange tegninger, han lavede som bladtegner for Politiken, og så er der de kubistiske malerier, som han lavede de sidste 10 år af sit liv.

Oven i det hele er der humoristiske tegninger, som han lavede som 17-årig for vittighedsbladet Klods Hans. Senere blev det Ekstra Bladets læsere, der kunne nyde hans streg, inden han i 1918 vakte opsigt på Kunstnernes Efterårsudstilling maleri i kubistisk stil.

Da han i 1921 begyndte at arbejde for Politiken var han holdt op med at male kubistisk.

Lise Warburg refererer i et lille hæfte til udstillingen sin fars forklaring, da hun engang spurgte ham, hvorfor han stoppede så brat med at male på den måde.

»Kubismen kræver ro, koncentration og fordybelse,« svarede han. Det var uforeneligt med det anstrengende og hæsblæsende liv på et dagblad, som også tiltalte hans intellekt og samfundsengagement, konkluderer hun.

Da Carl Jensen havde sin første kubistiske periode vakte den nye malerstil, der var inspireret af franske kunstnere, opsigt. Senere blev stilen lagt for had af kritikere, andre kunstnere og kunstkøbere, men da han efter at være gået på pension fra Politiken kastede sig over det kubistiske maleri igen var tiden blevet en anden - og han blev rosende omtalt, da han ved på Grønningens 40 års jubilæumsudstilling i 1955 udstillede nogle af de kubistiske bileder, som anmelderne ikke brød sig om, da han viste dem første gang på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1918, skriver Frederiksborg Amts Avis

Ved ferniseringen torsdag 19:00 vil Lise Warburg fortælle mere om sin far, kunstnermiljøet i Tisvilde og Tibirke samt om kubismen. Guitaristen Christian Sievert underholder bagefter med et program, han kalder caribiske fantasier. Der er fri entre til fernisering og udstillingen.