Sommerbukketatar og kartoffelmadder på Musik i Lejet

Det er andet år, at festivalen har konceptet langbordsfrokost, og i år er det Jan Friis-Mikkelsen fra Resturant Tinggården, der står for maden.

- Det giver helt sikkert en ekstra oplevelsesdimension, at vi også har mulighed for at sætte gastronomien i fokus, og det skal gerne være en af de ting, vi bliver kendt for. At man udover fantastisk natur og god musik kan nyde lokale råvarer, fortæller Morten Drachmann, der er ansvarlig for kommercielle partnerskaber, handel og salg og har været med i planlægningen.