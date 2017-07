Martha - venter på at blive bugseret bort fra stranden. Foto: Karl Erik Frederiksen

Søredning venter på nye motorer

Gribskov - 26. juli 2017 kl. 10:34 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke blæsten, der var skyld i, at søredningstjenesten DSRS-Lynæs ikke kunne komme og trække sejlbåden Martha fri fra en stenhøfde ved Tisvilde i løbet af tirsdag, som det ellers fremgik af omtalen i Frederiksborg Amts Avis og på sn.dk.

Martha lå for svaj ved en privat bøje ud for Kaprifolievej på Holløselund Strand, hvor den rev sig løs natten til tirsdag. Ved kollisionen med stenhøfden blev den så beskadiget, at den skal bugseres bort.

Årsagen til, at DSRS-Lynæs afslog at komme, har intet med vejret at gøre.

Årsagen er, at søredningstjenesten i øjeblikket mangler det rette udstyr. Den er i øjeblikket ved at få to nye motorer monteret på dens egen båd, og tanken på den erstatningsbåd, som tjenesten benytter, kan ikke rumme benzin nok til en tur til Tisvilde, oplyser Bo Vinten-Johansen, stationsleder DSRS Lynæs.