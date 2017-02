Socialdemokrat går til Alternativet

- Det er en tanke, jeg har rumlet med i halvandet år. Nu synes jeg ikke længere, jeg kan holde det tilbage. Vi har haft et godt samarbejde internt i den socialdemokratiske byrådsgruppe. Det håber jeg, at vi fortsat kan have, men jeg har også følt, at forskellen på den politik, som jeg vil bruge mine kræfter på, og den som partiorganisationen ønsker, er blevet for stor. Derfor besluttede jeg også, at jeg ville tage opstillingslisten til det kommende kommunalvalg som et pejlemærke for, hvor højt baglandet vurderer det, som jeg vil i forhold til andre. Jeg synes ikke, at den placering, jeg fik, tyder på, at baglandet vurderer min indsats særlig højt, siger Susan Kjeldgaard til Frederiksborg Amts Avis.