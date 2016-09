Sådan kommer Kulturhavn etape 3 IKKE til at se ud.

Send til din ven. X Artiklen: Skuffelse over Venstres Kulturhavns udmelding Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Skuffelse over Venstres Kulturhavns udmelding

Gribskov - 05. september 2016 kl. 09:30 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Venstre vil have, at Kulturhavnens 3. etape følger lokalplanen - altså ingen dispensation til bygherre for det højere byggeri af de såkaldte Kysthuse. Lars Corfitzen, Kulturhavnen, og Bo Jul Nielsen, S, udtrykker begge skuffelse.

- Jeg er meget ked af, at vi har et Venstre, der ikke har mod og mandshjerte til at føre politik i Gribskov. de forsøger at finde mindst mulig modstand. siger Bo Jul Nielsen, fmd for socialdemokraterne i Gribskov søndag eftermiddag.

Venstres byrådsgruppe udsendte her - dagen før Kulturhavnen i dag skal på økonomiudvalgets møde - en pressemeddelelse, der indledes:

»Byggefeltet er ok, tegl er det bedste, Byggehøjden må følge lokalplanen og så er det fint,at kulturhavnen er villig til at reducere erhvervskvadratmeterne, for så vil dispensation for parkeringspladser være ok (hele pressemeddelelsen kan læses på sn.dk, red).

Det vil hermed sige, at Morten Jørgensen, NG, fmd. for plan- og miljøudvalget, ikke har kunnet skaffe flertal for den løsning, hvorefter bygherre ønskede at bygge højere, end lokalplanen tillader.

Og det er Bo Jul Nielsen, S, skuffet over:

- Jeg tror faktisk, at Venstre får mest mulig modstand ved at følge denne løsning. Og jeg mener ikke, borgerne i Gilleleje kan være tilfredse. Vi vil begære sagen i byrådet næstkommende møde. Jeg synes, det her er et nederlag for Gilleleje. Det kommer til at ligne et parcelhus ovenpå kulturhavnen, siger en skuffet formand for socialdemokratiet, Bo Jul Nielsen.

Efterretning

Også direktør i Kulturhavn Gilleleje, Lars Corfitzen, havde håbet på noget andet fra Venstre.

- Men det er jo Venstres beslutning og den må vi tage til efterretning. Vi har respekt for byrådets flertal, men hvis vi skal stå på mål for det, skal vi selv kunne tro på det, siger direktøren.

- Udtrykket med kanalhusene forsvinder på denne måde og vi må selvfølgelig som bygherre se, om vi kan stå på mål for det. Projektet er jo fantastisk og vil være et klart løft til byen. Det kan godt være, vi må til tegnebrædtet igen, siger Lars Corfitzen.

- Der er bestyrelsesmøde på tirsdag og så drøfter vi, hvordan vi skal forholde os til udfaldet. Byen fortjener, vi gør os færdige og jeg håber ikke, det trækker ud. Vi er interesseret i at få afsluttet dette store flotte projekt på en ordentlig måde.

mikk