Innovationsminister Sophie Løhde (V) besøgte mandag Helsingegården for at høre om deres oversigtsskærme, som giver medarbejderne et bedre overblik og en bedre mulighed for at prioritere opgaverne. Foto: Hanne Guldberg Mikkelsen

Skærme giver bedre overblik

Gribskov - 09. august 2017 kl. 10:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medarbejderne i Pleje Gribskov, der driver plejecenteret Helsingegården i Helsinge og Trongården i Vejby samt genoptræningscenteret Toftebo i Esbønderup, har succes med at bruge elektroniske oversigtsskærme.

Skærmene giver de ansatte et overblik over alle afdelingens beboere og deres relevante data, og det har gjort en stor forskel for medarbejdernes overblik og opmærksomhed.

- Det er hurtigere for medarbejderne at danne sig et overblik, og de bliver bedre til at prioritere opgaverne. Det betyder, at de borgere, der har brug for ekstra hjælp og kontakt, oplever, at medarbejderne hurtigere kommer ud til dem, fortæller leder af Pleje Gribskov Charlotte Milton.

Et morgenoverblik

Pleje Gribskov har siden 2013 arbejdet med triage, og det betyder, at borgerne bliver vurderet i forhold til deres tilstand, og i hvilken risiko de for eksempel har for at blive indlagt.

Hver morgen taler medarbejderne om deres borgere på afdelingen, og her får de via skærmene et overblik over, hvilke borgere der har brug for ekstra opmærksomhed.

Besøg af minister

Mandag havde Helsingegården besøg af innovationsminister Sophie Løhde (V). Her viste medarbejderne hende oversigtsskærmene og forklarede, hvordan det havde gjort hverdagen nemmere.