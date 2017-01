Ved et grundlovsforhør i retten i Helsingør søndag formiddag blev sigtelsen mod en 17-årig asylansøger ændret fra drabsforsøg til grov vold. Foto: Lars Skov

Sigtelse for drabsforsøg ændret til grov vold

Gribskov - 29. januar 2017

Ved et grundlovsforhør i retten i Helsingør søndag formiddag blev sigtelsen mod en 17-årig asylansøger ændret fra drabsforsøg til grov vold.

Han blev anholdt lørdag eftermiddag på Center Gribskov ved Mårum, hvor politiet blev tilkaldt på grund af slagsmål blandt uledsagede flygtninge lørdag eftermiddag.

Under slagsmålet greb den sigtede et jernrør og slog en jævnaldrende dreng i hovedet med. Slaget var så voldsomt, at den forurettede måtte køres til Hillerød Sygehus med blandt andet en stor flænge i hovedet.

Jernrøret, der blev brugt som slagvåben, vejer 1,8 kilo og har en længde på cirka 65 centimeter, oplyser Nordsjællands Politi.

- Når man slår så voldsomt med en så tung genstand mener vi også, at han er bevidst om at slaget kan virke dræbende. Derfor sigtes han for drabsforsøg, lød den første melding fra politiet søndag morgen.

Under grundlovsforhøret blev det ikke sandsynliggjort, at han kunne have til hensigt at dræbe, hvorfor sigtelsen blev ændret til grov vold. Den 17-årige er nu varetægtsfængslet i 14 dage. Han skal dog ikke tilbringe tiden i arresten eller et fængsel, men i en lukket døgninstitution for unge, oplyser politiet.