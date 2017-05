Seniorer rykker i fritidshus

Da Britt Salver og Peter Borris for syv år siden byggede et nyt sommerhus på en grund i Tisvilde, havde de troet, det udelukkende skulle bruges som fritidshus. Men parret, der nu er fyldt 70 begge to, blev så glade for huset og områdets natur og muligheder, at de ikke havde lyst til at vende tilbage til deres rækkehus i Odense. De søgte kommunen om lov til at bruge huset hele året rundt og fik grønt lys.