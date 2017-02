Se billedserie Salsa er en af de aktiviteter, der tilbydes i Gilleleje Aktivitetshus. Og kvinderne, der deltager, er vilde med det. Foto: Allan Nørregaard.

Seniorer er aktive sammen

Gribskov - 01. februar 2017 kl. 13:10 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med brede smil, sved på panden og svingende hofter danser en flok kvinder og deres danselærer Amaru rundt til latinamerikanske rytmer i et lokale i Gilleleje Aktivitetshus, der er for alle fra 60 år og opefter samt førtidspensionister. Kvinderne er helt opslugt af torsdagens danselektion i latinamerikansk salsa, som siden husets åbning for knap et halvt år siden har været et obligatorisk indslag sammen med mange andre aktiviteter som gymnastik, billedværksted og hækling og strik.

- Jeg havde egentlig lidt svært ved at rejse mig fra stolen derhjemme i dag, men så tænkte jeg på, at jeg skulle danse, og så var det ikke så svært alligevel, fortæller Kirsten Prüter, der har været med siden opstarten af aktivitetshuset, i en pause fra dansen.

- Det højner livskvaliteten. Man går herfra og er helt høj, siger Monica Engelberg, der udover at deltage i dansen hver torsdag, også underviser et gymnastikhold i huset.

Underviseren Amaru mener, at kvindernes rynker forsvinder, når de danser - og den kommentar udløser en latter fra kvinderne, som man skulle tro kom fra helt unge piger.

- Det handler om at få det bedste ud af livet, uanset alder, siger Alice Thide.

Amaru er selv medlem af huset, og han tilbød at stå for et dansekursus. Og det er en del af husets DNA - at brugerne selv har ejerskab til stedet og er med til at foreslå, hvad der skal ske og selv kan tilbyde at stå for aktiviteter.

- Med nye medlemmer, kommer der nye aktiviteter, siger leder af huset, Jeanne Kindt-Larsen, som peger på, at man nu er oppe på omkring 120 medlemmer.

- Vi føler også et fællesskab med huset, fordi vi selv var med til at sætte det i stand og med til at starte det op, siger Kirsten Prüter med henvisning til, at de kommende brugere af huset tog initiativ til at male og indrette det selv.

Huset har en vigtig funktion for dem, der ønsker et fællesskab med andre i nærområdet, er kvinderne enige om.

- Jeg har ikke boet så længe i Gilleleje, og når man er alene, hvordan lærer man så nye mennesker at kende? Nu har jeg fået et netværk ved at komme her. Det havde været rigtig svært ellers, mener Birthe Tandrup.

Og hvor det sommetider kan være svært at komme alene til et nyt sted, er det ikke et problem i aktivitetshuset, mener Alice Thide.

- Her bliver man pænt modtaget og vist rundt. Det er dejligt, siger hun.

Det er netop vigtigt, at man tager hånd om hinanden i aktivitetshuset, lyder det fra brugerrådets formand.

- Folk føler sig godt tilpas her og der er god stemning. Især når folk har mistet en ægtefælle, så betyder det meget, at nogen tager fat i én og siger, kom med mig. Det er vi gode til her, siger Jette Zangger.

Og det er ikke kun i Gribskov, mange seniorer mødes om forskellige aktiviteter. Tendensen er, at seniorer i dag nyder hinandens selskab ved at dyrke aktiviteter som petanque, stavgang og dans i stedet for at sidde stille og drikke kaffe.

Det oplever ældreorganisationen Danske Seniorer, der har 600 aktivitetsklubber for seniorer som medlemmer.

- For 10-20 år siden var der banko, foredrag og kaffedrikning på programmet. Nu er det i højere grad aktive pensionister, der rejser, dyrker friluftsaktiviteter som stavgang og cykelture og spiller petanque. Kun fantasien sætter grænser. Der er også danseklubber, gymnastikforeninger og madklubber blandt vores medlemsforeninger, siger landsformand for Danske Seniorer, Jørgen Fischer.