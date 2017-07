Det gode skib var gjort klar til langtur, men afgangen blev udsat, da det rev sig løs. Foto: Karl Erik Frederiksen

Sejlskib reddet i sidste øjeblik

Gribskov - 25. juli 2017 kl. 12:14 Af Karl Erik Frederiksen

Der findes ingen lystbådehavne ved Nordkysten mellem Hundested og Gilleleje. Det har ejerene af et sejlskib, som normalt har hjemsted i Marbæk Lystbådhavn i Frederikssund, fundet deres egen løsning på, når de skal opholde sig i deres sommerhus i Holløselund, skriver Frederiksborg Amts Avis.

De har placeret en bøje i vandet ud for Kaprifolievej ved Holløselund Strand. Der kan båden ligge for svaj, så de hurtigt kan komme ud at sejle uden først at skulle køre flere kilometer for at nå frem til en havn. Normalt ligger den sikkert og godt i vadeafstand fra kysten.

Mandag blev den gjort klar til en sejlads til Sverige med planlagt afgang tirsdag formiddag, hvis vejret ellers ville arte sig.

Det ville det imidlertid ikke. Om aftenen blæste det op, og i løbet af natten eller tidligt om morgenen rev båden sig løs og tog selv på togt uden besætning. Båden sejlede dog ikke længere ud end at den kunne ramme kysten igen cirka 700 meter længere mod vest. Her lå den og vuggede op ad en stenhøfde, da nogle sommerhusbeboere på Østerled, der ligger ud til de høje skrænter, skulle se, om det var muligt at få en morgendukkert. Mens den ene sommerhusejer kontaktede politiet, tog hans nabo fotos af båden for at lægge dem ud på Facebookgrupen »Tisvildeleje hele året«.

Klokken 08:53 modtog Nordsjællands Politi anmeldelsen, men det var opslaget på Facebookgruppen, der gav resultat.

- Det eneste, at vi gør i sådan en sag, er at rette henvendelse til den rette instans, nemlig MRCC. Det er dem, der skal undersøge, om der for eksempel er mennesker ombord, sagde politiets pressetalsmand til Freriksboprg Amts Avis klokken 10:18.

MRCC (Maritime Rescure Coordination Centre), som tidligere hed Søværnets Operative Kommando) nåede næppe at gøre andet end at registrere henvendelsen, inden bådens ejere - takket være Facebookopslaget - var fundet og klokken 11:18 kunne fortælle Frederiksborg Amts Avis, at de skulle skynde sig ned for at redde båden.

Frederiksborg Amts Avis oplyser, at bådens skrog kun blev lettere beskadiget. Der var dog trængt en del vand ind i den.