Se billederne: Ræs og kræs for vovehalse

Gribskov - 04. september 2017

En krævende og udfordrende bane bane tiltrækker vilde motionister fra hele Sjælland, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Dermed er der igen flyvende cyklister i luften henover en mark på Industrivej i Skærød ved Helsinge. Her blev der i 2014 anlagt en »dirt jump« bane, hvor yngre vovehalse på BMX-cykler og andre former for tohjulede jernheste kunne suse ned fra en stor rampe og via snirklede ruter kunne flyve henover adskillige flere meter høje hop. Dengang var nyhedens interesse stor, og der var tit unge mennesker på banen, men så stilnede det af.

- Det skyldes blandt andet, at jorden er meget sandet, så den var ikke altid så god at køre på, siger nu 25-årige blikkenslager Kenneth Nielsen, som var med til at bygge banen op. Siden har banen formelt været en del af Gribskov Ungdomscenters aktiviteter, men i realiteten har den stået under brugernes egen beskyttelse.

- Der skete desværre det, at vi begyndte at blive ramt af hærværk. Banen blev ødelagt, fordi der kom nogle og kørte ræs på den med knallerter. Det kan den ikke holde til, siger han.

Men for godt et år siden begyndte interessen at stige. Unge, der kommer langvejs fra, kunne ikke forstå, at sådan en mulighed ikke blev udnyttet mere.

- Det har betydet, at vi gennem et års tid har været i gang med at udbygge og forbedre banen. Nu er der heldigvis mange, som vil benytte den, siger Kenneth Nielsen.

Ingen aldersgrænse

Det kunne man blandt andet se i weekenden, hvor han og Gribskov Kommune inviterede til åbent hus, så alle kunne komme og prøve den. Lørdag formiddag var der over 30 af sportens udøvere på banen. Kun få var fra Gribskov. De andre kom fra blandt andet Næstved, Slagelse, Roskilde, Humlebæk og Hørsholm. Nogle er tilknyttet BMX-klubber.

Andre dyrker bare sporten for sig selv, sådan som de lokale brugere gør det. Den yngste, der blev set på banen, er 12 ,og den ældste fylder om kort tid 40 år.

- Her er ingen aldersgrænse, siger Kenneth Nielsen.

- Ind i mellem kommer der også ældre personer, som vil træne med mountainbikes på de mindre spor. De store hop kan de ikke klare. Nogle bruger specielle dirt jump cykler. Andre bruger BMX'er eller mountainbikes uden gear. Det vigtigste er, at rytterens tyngdepunkt ligger lavt på cyklen. Det er i nemlig princippet det første hop, der skal give den fart, der gør det muligt at klare de øvrige, siger han.

Blandt de faste brugere er 16-årige Benjamin Hundborg fra Hørsholm.

- Jeg kommer flere gange om ugen. Det skyldes ikke kun, at min far bor i nærheden, men også at banen er bedre end andre, jeg kender til.

- Da jeg så, at der var interesse for at genopbygge og udbygge banen, meldte jeg mig straks. Det er meget af min sommer gået med, siger han.

En anden ude fra kommende, der har deltaget i arbejdet er 16-årige Markus Hartmann fra Humlebæk.

- Jeg bakker op om banen. Det er et rigtig godt sted at træne, og det har jeg brug for, siger han.

- Jeg kører nemlig ofte uden for landets grænser. I øjeblikket deltager jeg i IXS Downhill Cup'en i Tyskland. Der er faktisk nogle, der kører professionelt, og det håber jeg også at komme til en dag, siger han.

Materialerne til banen blev indkøbt for midler, som Gribskov Kommune bevilgede til støtte af breddeidrætten. Det er brugerne, der byggede banen - og som nu har gjort den endnu bedre.

- Den hører fortsat under ungdomscenterets regi, men alle er velkomne til at benytte den, siger Gribskov Kommunes fritidskonsulent, Flemming Carlslund Larsen, som deltog i weekendens åbent hus arrangement.