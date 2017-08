Se billedserie Børne- og socialminister Mai Mercado (K) besøgte fredag Sankt Helene Skole i Vejby. Foto: Kim Rasmussen

Se billederne: Mai Mercado hørte om data i Vejby

Gribskov - 26. august 2017 kl. 03:25 Af Sabine Lai Ovesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Børneminister Mai Mercado (K) besøgte i går Sankt Helene Skole i Vejby, hvor hun hørte om Gribskov Kommunes nye dataprojekt, hvor alle børns udvikling følges tæt.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Her åbner til september en integreret børneinstitution for børn fra 0-6 år, der også skal huse Sankt Helene Skoles fritidsordning.

Her informerede direktør for Børn og Kultur Steffen Bohni og den daglige leder af Sankt Helenes dagtilbud og fritidsordning, Line Blume, om kommunens nye projekt »Effektorienteret ledelse og faglighed«.

Handler om data

Projektet går ud på, at Gribskov Kommune er begyndt at lave nye målinger på kommunens børn og igennem de data holde øje med deres udvikling. Minimum en gang i kvartalet skal der følges op på børnene og planlægges, om der skal igangsættes nye initiativer for at hjælpe dem.

Ved at følge børnene tættere med forskellige målinger og ved at tale om de data, medarbejderne får på børnene, bliver det nemmere at få øje på, om barnet har nogle udfordringer, og der kan sættes hurtigere ind.

I maj måned fik kommunen de første data ind på alle kommunens børn.

Et bedre ståsted

Mai Mercado var positiv over for brugen af data.

- Man skal ikke tage data i brug bare for at gøre det, men det er heller ikke det, jeg hører i dag. Jeg hører, at der er fokus på det meningsfulde og på, at når man bruger ord som dataflow, progession og data ware house, så handler det i virkeligheden om, at børnene får et bedre ståsted. Og det er det, der er vigtigt for mig som minister, fortæller hun.