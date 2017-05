Se billederne: Japansk kunst og afro-musik kom i havn

Se billedserie Yuko Takada Keller fortæller ambassadør Toshiro Suzuki om sine bølgeformede installationer, der hænger i snore fra loftet. Foto: Allan Nørregaard

Gribskov - 14. maj 2017

Japansk kunst og afrikansk musik trak i weekenden folk til Kulturhavn Gilleleje, skriver Frederiksborg Amts Avis mandag.

- Vi skåler for kulturhavnen, udstillingen og relationerne mellem Japan og Danmark, lød det fra den japanske ambassadør Toshiro Suzuki, da han efter den officielle åbning af Kulturhavn Gillelejes første store kunstudstilling kom ind til boblevandet i kulturhavnens mellemgang. Her hænger de fleste af billedkunstnerten Yuko Takada Kellers kreationer på vægge og i snore fra loftet.

Hendes udstilling i kulturhavnen hedder Wave (bølge), og bølgerne hænger ned fra loftet flere steder i bygningen, så udstillingsgæster kommer til at gå gennem et næsten tredimensionalt landskabt skabt af snore, hvor på der er sat små stykker kalkepair i forskellige former, farver og størrelser.

Udstillingen er en af flere begivenheder, der er med til at markere, at det i år er 150 år siden, at Japan og Danmark indgik en traktat om venskab, handel og søfart. Udstillingsåbningen er en af ambassadør Toshiro Suzukis første embedshandlinger i den retning. Han tiltrådte på ambassaden i København i december sidste år, og han og ambassadørfruen afsluttede besøget i Gilleleje med en lille gåtur på havnen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Afromusik

Lørdag aften sluttede med endnu mere international stemning, da herboende bassist Moussa Diallo gav koncert med sin kvintet, der denne aften spillede musik inspireret af kapelmesterens afrikanske rødder - nærmere bestemt Mali i Vestafrika, hvor han er vokset op.

Med i gruppen havde han to andre vestafrikanere, Dawda Jobareh, der spiller på det afrikanske strengeinstrument kora - og som har spillet med danske jazzmusikere gennem flere år, samt Salicu Dibba, der primært spiller og bor i Sverige, på congas og andre former for slagtøj. De to andre i gruppen er ligeledes svenskere, Preben Carlsen på guitar og Emil Sjunnesson på trommer.

Moussa Diallo krydrede musikken med fortællinger om sit liv som søn af en afrikansk far og en dansk mor - og om den vestafrikanske musiktradition og sangene, som var skrevet på bambara.

Den livsbekræftende musik fik hurtigt mange til at rejse fra stolene og danse. Da det hele sluttede, var alle enige om, at de havde fået meget for de 75 kroner, billetten havde kostet.

