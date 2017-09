Se billederne: Fødselsdagsfest på torvet

Der var en masse aktiviteter og underholdning for børn i alle aldre fra kl.10.00. De Grønne Spejderne, Karlsminde/Cirkus Kanutski, BLIK, Annelise m.fl. sørgede for at alle fik en dejlig dag, hvor Anders And også dukkede op til stor glæde for de fremmødte. Borgermester Kim Valentin og Græsted Revyens René Richardt var værter for det store udendørs Banko spil, hvor man kunne vinde flotte præmier som mange af byens butikker havde sponseret. De musikalske indslag blev leveret af to lokale bands »Outhouse Band og DashBoard Band der fik torvet til at gynge.