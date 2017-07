Se billederne: Festival med ren og rolig camping

Se billedserie - Nu kan jeg slappe af, siger Matti Nørgaard, der gennem hele året arbejder for Musik i Lejet som frivillig. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Gribskov - 20. juli 2017 kl. 16:18 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Festivalstemningen mærkes flere kilometer før strandparkeringen i Tisvildeleje, som den sidste uge har været spærret af, mens den blev omdannet til festivalområde. De seneste aftener før har der også været højlydt stemning fra private havefester, hvor festivalgæsterne har varmet op til de tre dage med musik og fest. Det samme har man kunnet fornemme på idrætsforeningen i Tisvilde Hovedgade, som nu er omdannet til campingplads for frivillige, musikere og Musik i Lejets publikum.

Pladsen er delt i tre afsnit. Tættest på idrætshuset og Tisvilde Bygade bor de frivillige hjælpere. De første kom for en uge siden. Nogle bor i campingvogne. Andre har medbragt egne telte. Midt på pladsen er området »Ren & Rolig Camp«. Her står 200 telte, som festivalgæsterne har kunnet leje eller købe. Det står dem nemlig frit for, om de vil tage teltet med hjem eller om de vil lade det blive stående. De dyreste pladser i tent-houses koster 2985 kroner for to personer - inklusiv partoutbilletter til festivalen. De næst dyreste - i almindelige telte - koster 2085 inklusiv billetter for to. De billigste koster 695, men det er uden billetter til festivalen. De blev alle udsolgt få dage efter, at salget blev indledt 22. december sidste år. Erfaringerne fra de tidligere år er, at næsten ingen tager teltene med hjem, så de kan genbruges næste år. Den sidste tredjedel af idrætspladsen er forbeholdt musikerne og deres hjælpere. I alt vil hele idrætspladsen de næste par dage være beboet af omkring 1000 mennesker.

Blandt de personer, der har boet på pladsen hele ugen er tømrer og bygningskonstruktør Matti Nørgaard fra København. Han tilhører den hårde kerne af frivillige - dem som er aktive hele året.

- Inden jeg kom til Tisvilde har jeg deltaget i koordinerings-arbejdet og planlægningen af alt det praktiske med opbygning af barer og tribuner m.v. Det er også det, jeg har stået for den sidste uge ude på pladsen, og skal gøre, når vi piller det ned efter festivalen. Men nu vil jeg glæde mig over, at jeg kan gå til festival uden at tænke på at lave noget, siger han.

Også ved Godhavn Station er kunne festivalen mærkes, inden den begyndte. Her er der nemlig etableret cykeludlejning. Denne opgave har festivalen i lighed med de to foregående år udliciteret til firmaet Copenhagen Bikes.

- Vi har indgået aftalen, fordi festivalens ledelse opfordrer spå mange som muligt til at bruge cykel til og fra festivalpladsen. Vi har taget 500 cykler med. Inden festivalen åbnede, havde 120 booket en cykel, men vi får garanteret brug for alle cykler - og kan få hentet flere , hvis der er behov for det, siger den ene af firmaets indehavere Glenn Kaiser torsdag formiddag.

Prisen for leje af en cykel er 250 kroner for første dag og 50 kroner for hver af de følgende dage.

Cykeludlejningen er placeret tæt på såvel Godhavn Station som idrætspladsen på Godhavnsvej, som er omdannet til parkeringsplads, samt endestationen for de busser, der kører i pendulfart mellem Godhavn Station og festivalområdet.

