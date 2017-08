Se billedserie Henrik Pøhlsgaard købte grunden i Holløselund i midten af 1980?erne, og nu har han skabt en alsidig have, der rummer mange forskellige områder og elementer. Foto: Allan Nørregaard

Se billederne: En eventyrlig sommerhave

Gribskov - 05. august 2017 kl. 06:19 Af Sabine Lai Ovesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Henrik Pøhlsgaard har i sit sommerhus i Holløselund lavet en alsidig og vild have, der nu beskrives i ny bog.

Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

Haven er der nu udkommet en bog om ved navn »En leg med naturen«. I den beskriver Henrik Pøhlsgaards gamle kollega Vibeke Dalgas haven, de mange tanker bag og området omkring Tisvildeleje.

- Jeg synes, der er et behov for at vise, at en have kan være indholdsrig, selvom den ikke er stor. Jeg håber, folk bliver inspireret til, at en have kan være mere end en græsplæne, fortæller Henrik Pøhlsgaard en solrig formiddag på terrassen ved grundens anneks.

Som en klump ler

Da Henrik Pøhlsgaard, der til daglig bor i København, købte sommerhuset i midten af 1980'erne, var det en vild og tilvokset have, han fik fingrene i.

- Den var helt sammenvokset, og det var ligesom at få en klump ler i hånden. Jeg kan jo ikke vente 60 år på at få et højt træ. Her kunne jeg modellere, som jeg ville, fortæller landskabsarkitekten.

- I de store greb er det idéen, der kommer først. Men de mindre ting beror på planterne, og hvordan de vokser, forklarer Henrik Pøhlsgaard, der for eksempel havde tænkt sig, at den »intellektuelle« grussti mellem sommerhuset og annekset skulle være kun det: grus. Men sådan blev det ikke, for de morgenfruer, som han havde fået en pose frø med i Sankt Petersborg, vil kun vokse dér. Det har de så fået lov til, og sådan er det i Henrik Pøhlsgaards have.

Han arbejder kontinuerligt med den, og han lader den vokse for derefter at tage stilling til, hvad der skal ske med de vilde planter.

Bogen kan købes i Galleri Elander i Tisvilde samt på saxo.dk.