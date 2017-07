Se billederne: Dramaterne øver intenst

Over 20 unge bor i disse uger på Gribskov Gymnasium, hvor de vanen tro stabler en forestilling på benene for Dramaterne på lidt over bare fire uger.

Et helt lukket samfund

I år handler forestillingen om England, der i et fremtidsscenarie har isoleret sig selv fra alle andre lande og har slettet fortiden for at skabe et bedre samfund renset for racisme og ulighed. Men et oprør lurer, og der drages tykke paraleller til både Nordkoreas lukkede diktatur og den politiske situation i England.