Se billederne: Børn og bedsteforældre på cirkusferie

Det er fjerde år i træk, at Tisvilde Højskole samarbejder med Cirkus Big om disse sommerophold på skolen. De fire cirkusfolk sørger for, at børnene, der er i alderen 5-11 år, er i aktivitet alle deres vågne timer. Deres bedsteforældre er der også sørget for - med aktiviteter spændende fra yoga til vandre- og badeture. Hver dag er børnene i cirkus skole for at lære et nyt nummer, som de skal optræde med om aftenen for deres bedsteforældre. Det hele slutter selvfølgelig med en gallaforestilling og en fest, og torsdag gik børnene cirkusparade gennem Hovedgaden i Tisvildeleje for at slutte af ved stranden, så de kunne være friske til aftenens festligheder.