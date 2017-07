Se billederne: Bedste bakkefest i mands minde

- Det er den bedste fest i de ti år, jeg har været med til at arrangere den. Vi skal helt tilbage til 1992 for at finde en fest, som har tiltrukket så mange mennesker, og som har givet så stort et overskud, siger formanden for Selskabet Gilleleje Strandbakker, som nu har arrangeret bakkefester i Gilleleje i 99 år med det formål at få penge til at købe privatejet strandarealer fri til glæde for offentligheden.