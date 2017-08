Se billederne: Amerikanske unge lærte om landbrug

Se billedserie Louise Køster (tv) viste de tre elever fra Wild Cat Academy i New York og deres rektor rundt på Rabarbergården. Til venstre er der Savian Eugene, Taj Grubbs (i midten), rektor Ron Tabano (th), Tianna Rodriguez (th). Fotos: Kim Rasmussen

Gribskov - 23. august 2017 Af Sabine Lai Ovesen

Tre unge fra New York, USA, besøgte tirsdag Rabarbergården for at lære mere om dyrkning af grøntsager

og økologisk landbrug.

Indehaver af Rabarbergården Louise Køster viste tre elever og deres rektor fra skolen Wild Cat Academy i New York, USA, gårdens areal, og hvad de bruger jorden til. Eleverne har nemlig aldrig besøgt en gård før, for til daglig bor de og går i skole i betonjunglen i New York.

Inspiration og viden

Wild Cat Academy er en skole, hvor elever, der er droppet ud af andre skoler, får en ny chance. Her får de undervisning, samtidig med at de deltager i praktikker i den virkelige verden.

- Jeg tror, det vigtigste ved denne tur er, at de kommer ud af deres element. At de bliver inspireret til at blive ved med at arbejde med det her og få mere viden om det økologiske aspekt, fortæller Ron Tabano.

Smagen af blomster

På rundturen fortæller Louise Køster gæsterne om, hvordan de dyrker jorden og har et holistisk fokus på Rabarbergården.

- Det er spændende at være her. Jeg har prøvet en masse nye ting, for eksempel at spise en blomst! Det bringer jo en helt ny dimension til en salat. Jeg ville ønske, jeg kunne tage nogle med hjem, fortæller Savian Eugene på 20 år, der lige er blevet færdig på skolens madlinje, om dagens besøg.