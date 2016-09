Se billedserie Seks vægtklasser med både små og store traktorer slæbte og maste til Traktortræk i Græsted. Fotos: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Se billeder: Traktortræk er blevet trækplaster Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Se billeder: Traktortræk er blevet trækplaster

Gribskov - 18. september 2016 kl. 12:25 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For tre år siden tøffede traktorerne rundt på en mark i Gilleleje, omgivet af enkelte telte og et begrænset antal tilskuere, men siden er sket meget. Traktortræk, som sidste år rykkede til Græsted, er blevet et trækplaster.

- Det er fedt, at vi kan trække så mange mennesker herud og mange af dem er lokale, som vælger at støtte et lokalt arrangement, siger Jacob Staunskjær, næstformand i foreningen Traktortræk Nordsjælland, hvis erklærede mål er at sikre et årligt traktortræk i Nordsjælland.

Den mission er lykkedes for tredje år i træk, og de mange voksne og børn, som denne lørdag er at finde ved banen, hvor der trækkes, i madboderne, ved hoppeborgen, som selvfølgelig er formet som en traktor, foran de mange skinnende amerikanerbiler eller siddende på og opad store big baller i området vidner om, at der er opbakning.

I år er der 28 kørere fordelt på seks vægtklasser. Selv for uindviede er reglerne enkle. Banen er 100 meter lang, og traktorerne skal alt efter vægt trække en slæde på mellem 15 og 20 tons ned af banen. Efter en prøverunde trækkes der i et gældende løb. Når man 100 meter, er man i finalen, ellers har man et andet gældende forsøg for finale »pull off'et«.

Blandt kørende er den 22-årige Daniel Povl Larsen.

Han fik sin første havetraktor, da han var syv år. Siden kom traktorkørekortet i hus, så der kunne køres med de store maskiner og siden har det med egne ord »nok taget overhånd«. I dag er han som et lille barn i en slikbutik.

- Der har manglet noget i Nordsjælland af den her karakter, hvor der er motorstøj, motorrøg og hygge, siger Daniel Povl Larsen.