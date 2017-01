Se billeder: Justitsmord bliver til skolekomedie

Se billedserie Gribskov Gymnasium har den 25. januar premiere på skolekomedien »La belle epoque«. I centrum er justitsmordet på den jødiske officer Alfred Dreyfus. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Gribskov - 23. januar 2017

Den franske officer Alfred Dreyfus, som har jødiske rødder, bliver i slutningen af 1800-tallet dømt for spionage og straffet med livsvarigt fængsel på Djævleøen ved Sydamerika. Sagen viser sig at være justitsmord, hvor ikke-eksisterende og forvanskede beviser giver skylden for læk af statshemmeligheder til Tyskland. I sig selv ikke en munter beretning, men ikke desto mindre er Dreyfus-affæren, som satte hele det europæiske kontinent i brand, centrum for skolekomedien på Gribskov Gymnasium.

- Det er en komplet vanvittig historie, som jeg ikke selv kunne have fundet på. Der er alt fra homoerotiske ambassadører, en retssag uden beviser og en indgriben fra intellektuelle, som ændrer slagets gang. Vi får faktisk det hele forærende uden selv at finde på det, siger Lars Kaaber, instruktør på stykket.

Skolekomedien hedder retteligt »La belle epoque«, opkaldt efter den tid i kulturhistorien, der kom til at præge hele det 20. århundrede, og såmænd det 21. med. Det var en tid med løs kønsmoral, can-can og kunst, der i dag stadig kaldes moderne, men det var også en periode, der udsprang af den krig, der gik forud - den fransk-preussiske - og som førte Europa lige lukt ind i den første verdenskrig.

- Det blev kaldt en smuk tid, men den var i virkeligheden ikke spor smuk. Fremmedhadet - måske især jødehadet - blomstrede. Det gik også ud over Dreyfus, siger Lars Kaaber.

Han medgiver, at valget er stykke er utraditionelt, men Gribskov Gymnasium har en historik for at tage fat på historiske epoker og begivenheder. Tidligere er Den russiske revolution og Antikkens Rom løbet over scenen.

- Vi er jo lærere og kan godt lide, at eleverne får noget at vide. De lærer team work, kommer ind i processen, hvor de er en lille men væsentlig del af et tandhjul og så får de socialt samvær på tværs af generationer.

Der er 60 aktører på scenen og seks musikere i orkestret - alle elever på et af gymnasiets tre årgange.

En af hovedrollerne indtager 17-årige Kasper Lindkvist Findsen fra 2.g. Han spiller forfatteren Émile Zola, en af flere kulturpersonlgheder, der støttede Dreyfus. Zola skrev den nu berømte avisartikel »J'accuse« (Jeg anklager), der stod i avisen L'Aurore den 13. januar 1898. Artiklen var medvirkende til, at Dreyfus sag blev genoptaget.

- Det er en udfordrende rolle. Jeg ser ham, som den sjove professor - lidt Tournesol-agtig, som desuden læsper. I en komedie kan man overspille og stadig få det til at fungerer, siger Kasper, som blandt andet selv har læst J'accuse i sine forberedelser.

Til dagligt spiller han både lokalteater og optræder på Eventyrteatret, og han håber, at de skrå brædder er en del af fremtiden,

- Det er noget, jeg rigtig gerne vil. Drømmen er der. Men det her stykke er lige så meget alt det sociale. Alt det ind imellem prøver og stykker. Det er sjovt at være en del af, siger Kasper Lindkvist Findsen.

Prøverne til skolekomedien er i fuld gang. Det har de været i knap tre uger. - en kort og hård periode. Lørdag var Lars Kaaber i gang i 18 timer, og eleverne sover på gymnasiet for at få mest mulig ud af weekendernes øvertid. Snart går det nemlig løs.

Fra den 25. til d. 27. januar kl. 19.30, og så en afsluttende matinéforestilling d. 28. januar kl. 15.

- Vi skal nok have et eller andet klar. Vi har tidligere var mere forsinket end nu, siger Lars Kaaber roligt.

For god ordens skyld skal det siges, at Dreyfus i 1904 - efter to ture mere i retten - blev frikendt for alle beskyldninger.

- Det er ingen skoletragedie. Det er en komedie, siger Lars Kaaber med et overbevisende grin.