Se billedserie De gamle veterantoge træk mange - især unge - passagerer i weekenden til Veterantog for Børn. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Se billeder: Gamle toge med unge passagerer

Gribskov - 10. september 2017 kl. 17:14 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Meget skal gå galt hvis ikke gennemsnitsalderen på Lokalbanen ved Græsted bliver den laveste som Lokaltog måler dette år. I weekenden holdt Nordsjællands Veterantog årets »Veterantog for Børn«, og de mange togpassagerer som stod klar ved perronen holdt i de fleste tilfælde mor, far eller bedsteforældre i hånden, mens de ventede på at komme om bord i de rustikke kupeer og blive sendt af sted af stationsforstanderen, der var iført høj hat og vest.

Sidste år slog veterantogsweekenden for børn alle rekorder med over 5.000 besøgende. Belært af det, er der i år sat ekstra vogne ind i alt ni styks og to diesellokomotiver, men arrangørerne tør ikke spå om fremmødet, da Frederiksborg Amts Avis hopper på toget lørdag formiddag.

- I morges da det regnede, troede jeg ikke på lige så mange, men med solskin som nu kan vi måske ramme samme antal. Normalt ligger vi på omkring 3.500 besøgende, men jeg tror især tilstedeværelsen på Facebook fik rykket os sidste år, siger Svend Åge Monnerup, eventansvarlig for Veterantog for Børn.

- Der er godt fyldt på perronen til første afgang, så det lover godt.

Det er 21. gang »Veterantog for børn« løber af stablen, og det kræver omkring 50 frivillige både lørdag og søndag for, at alt kører på skinner.

