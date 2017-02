Se billedserie Der var i alt hængt otte tønder op i Ramløse Hallen, så både store og små kunne tjatte eller hamre løs alt efter temperament. Her ses en af dagens mindste tøndeslagere. Fotos: Kasper Daugbjerg Dønbo

Se billeder: 250 børn holdt jubilæums-fastelavn

Gribskov - 26. februar 2017 kl. 20:02 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De kalder det selv et traditionsrig arrangement, arrangørerne fra RIF's Venner. Og med rette.

For 40. år i træk har de samlet alle fra Harry Potter til Mikkel Hansen til en gang tøndeslag og en fastelavnsbolle. Og i år er ingen undtagelse.

RIF's Venner - støtteforening for Ramløse Idrætsforening, som afholder arrangementet. Det har de gjort siden 1977, og det gør årets fastelavn til et 40 års jubilæum - en milepæl, som medlemmerne ikke har tænkt det store over.

Men de vil gerne fortsætte med traditionen, selvom der mellem troldmænd og hekse, bulder og brag også er plads til en erkendelse af, at der snart må friske kræfter til.

- Gennemsnitsalderen i bestyrelsen er jo over 70. Så inden for 5-10 år, som må idrætsforeningen tage over, siger Carsten Larsen, formand for RIF's Venner.

Otte tønder pyntet af børn fra Ramløse Børnehus er hængt op i Ramløse Hallen, så børn i alle aldre kan hamre eller tjatte løs alt efter temperament. Og det gør børnene så. Slår og slår og slår. Undervejs må der pilles lidt ved tønderne, for de bliver hængende trods de mange stryg fra flere hundrede børn.

- Jeg regner med, at der er cirka 250 børn og det samme antal voksne. 450-500 mennesker. Sådan har det været en seks-otte år, og med det fremmøde gider man godt at lave sådan et arrangement, siger Knud Serup fra RIF's Venner, en af 20 frivillige, som får arrangementet til at glide.

Blandt lyseblå prinsesser en masse, Mikkel Hansen i landsholdstrøje, robotter, betjente, røvere, cowboys, indianere, en robot og alt derimellem skiller en udklædning sig ud.

Nora på ni år er klædt ud som håndtaske. En stor, sort, dyr en af slagsen.

- Jeg har selv fundet på det, og min mor har lavet den, siger Nora.

Hun synes, noget af det sjoveste ved fastelavn er at lave kostumer selv. Tidligere har hun været æble, æggemad og en Twix - altid i hjemmelavede kostumer.