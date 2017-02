Se billedserie Ann Cecilie Larsen gør klar til morgenens motion - på sin mands gamle ski .

Så kan der igen løbes på ski

Gribskov - 10. februar 2017 kl. 11:45 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næppe lå snedækket i Gribskov mere end et par centimeter højt, inden at de frivillige entusiaster fra Københavns Skiklub mødte op i Gribskov for at tjekke mulighederne for at løbe på ski. Allerede torsdag midt på dagen havde de tromlet sneen så meget, at det var muligt at løbe på ski på de store stier og veje. Senere torsdag eftermiddag blev snescooteren startet, så der kunne sættes spor til klassisk skiløb på de stier, hvor der ligger mest sne.

Det betyder, at der siden torsdag eftermiddag igen har været skiløbere i skoven, som i godt vintervejr kan omdannes til Danmarks største løjpenet for langrend. Det kan man imidlertid næppe sige om de muligheder, det nuværende vejrlig giver. På flere stier stikker der sten og græs op de steder, hvor det tidligere har været muligt at suse rundt i det kuperede terræn. Derfor lyder den aktuelle melding fra Københavns Skiklub således:

»Det er muligt at løbe på ski, hvis man er klar til at gå sporene selv og man er forberedt på bare pletter«,. Klubben anbefaler endvidere, at man anvender gamle ski, som,godt kan tåle at få en ridse eller to.

Det råd fulgte dyrlæge Ann Cecilie Larsen fra Ørby, da hun fredag morgen tog i skoven for at motionere lidt på ski, inden hun skulle på arbejde.

- Det er min mands gamle ski, jeg bruger, og det kan heller ikke betale sig at smøre dem, inden jeg tager dem på, siger hun, inden hun suser af sted.

Fredag valgte hun at gå ind i skoven fra Kagerup Station, hvor der var sne nok til, at hele skovvejen var dækket.

- Det ser ud til at være bedre end det jeg oplevede i går, hvor jeg valgte at gå ind et andet sted. Der klampede den våde sne under skiene, siger Ann Cecilie Larsen.

Hvis temperaturen kan holde sig under frysepunktet, som varslet, er der foreløbig chance for, at der kan løbes på ski til lørdag middag.

Københavns Skiklub har også forsøgt at køre løjper op i Jonstrup Vang og Dyrehaven.

I Jonstrup Vang er der med snescooter lavet et spor på cirka fire kilometer, ligesom det er muligt at løbe med skøjteteknik på markerne »hvis man er klar til at gå sporene selv og man er forberedt på bare pletter.«.

I Dyrehaven har vinden fået sneen til at fyge bort fra de normale skiruter. Alligevel har det også her været muligt at lave et spor på cirka fire kilometer på Dyrehavens golfbane. De bedste steder at hoppe på løjpen er i følge klubbens snemelding Hjortekær, Eremitageslottet eller Københavns Golfklub (parkering ved Springforbi).