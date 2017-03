Så er det nu: Bliv frivillig på Musik i Lejet

Musik i Lejet har nu åbnet for tilmelding af frivillige, der vil gøre en indsats enten før, under eller efter sommerens festival. Festivalens mantra er ingen festival uden frivillige, og igen i år skal der bruges omtrent 1500 frivillige til blandt andet at bemande fadølshaner, stille op og pille ned samt renhold.

- Man kan tilmelde sig til alle afskygninger af forskellige opgaver, som er delt op, så man enten deltager før, under eller efter festivalen - med mindre man er med som sømand, hvilket vil sige, at man arbejder gennem hele festivalen. Vi har valgt at være tydelige omkring opdelingen, og vi vil gerne have engagerede frivillige - folk som synes, det er en sjov oplevelse at være en lille brik i at løfte så stor en opgave. Vi vil også gerne have mange lokale med, siger festivalleder Andreas Grauengaard.