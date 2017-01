Der bør laves systematisk kontrol af plejeleverandørerne for at sikre, at man får, hvad man betaler for, mener Socialdemokraterne. Foto: Karl Erik Frederiksen.

Send til din ven. X Artiklen: S kræver kontrol af hjemmeplejen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

S kræver kontrol af hjemmeplejen

Gribskov - 20. januar 2017 kl. 09:08 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nu er der ikke mere snor at give af, når det kommer til den største private plejeleverandør i Gribskov Kommune, Attendo. Det mener socialdemokraterne i Gribskov byråd, Betina Sølver og Pia Foght, som på seneste møde i social-og sundhedsudvalget begærede tilsynsrapporterne i byrådet, da de ønsker at få lavet en grundig kontrol af den pleje, selskabet leverer og dermed undersøge, om kommunen får det, den betaler for. De seneste tilsynsrapporter viser generelt fremgang og gode resultater hos samtlige plejeleverandører og plejecentre, men Attendo ligger som bundskraberen med en placering i kategori tre, der angiver »en del og/eller væsentlige mangler, som vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.« Der står dog også i rapporten, at der er »sket tydeligt kvalitetsløft på mange parametre siden sidste tilsyn,« og at medarbejderne er kompetente og borgerne er tilfredse og trygge.

Men det er ikke godt nok, når der samtidig blandt andet står i tilsynets anbefaling for Attendos afdeling i Helsinge, at »det i højere grad sikres, at der er overensstemmelse mellem visiterede ydelser og leverede ydelser,« mener Socialdemokraterne.

- Vi synes, at vi har givet dem tid nok. Derfor vil vi have en bredere debat om det i byrådet. Skal vi ikke undersøge, om vi får det, vi betaler for? Det var der ikke flertal for i udvalget, så derfor har vi begæret sagen i byrådet, siger Pia Foght og uddyber, hvad det er, partiet ønsker.

- Vi mener, der skal være en decideret kontrolfunktion, så man hele tiden laver stikprøver og er ude at kontrollere hele systemet. Det koster selvfølgelig noget, men når vi giver en pose penge til dem, er vi nødt til at få det til at lykkes, siger Pia Foght.

Med det ønske lægger Socialdemokraterne sig op ad høringssvaret fra Ældrerådet, der blandt andet skriver, at man ikke mener, at Attendo udfører en pleje, der svarer til de visiterede ydelser, og at der bør udføres flere stikprøver blandt mindst 10-20 procent af de visiterede borgerne.

- Det er ikke nok, at Attendo har forbedret sig. Selskabet har en kontrakt med kommunen, som det har fået i hård konkurrence. Politikerne bør forfølge det, for nu har vi fundet os i det i to år, siger formand Torben Møgelhøj.

Dorte Dahl, regionschef i Attendo, Danmark Øst, peger på, at man arbejder systematisk med at leve op til anbefalingerne fra tilsynet.

- Vi har selvfølgelig arbejdet på anbefalinger fra sidste tilsyn. Og vi har flyttet os meget, som tilsynet også påpeger. Vi har prioriteret anbefalingerne, og vi er nu lykkedes med, at der ingen fejl er på medicinområdet, hvilket vi er rigtig tilfredse med, da det er et meget vigtigt område, som vi har arbejdet målrettet med. Vi har for eksempel gennemført kurser for vores medarbejdere om medicinhåndtering. Desuden er det vigtigt for os, at borgerne er trygge og glade for den hjælp, de får, hvilket også er lykkedes siger rapporten. Når det er sagt, er vi ikke i mål. Vi tager anbefalingerne fra tilsynet alvorligt og følger dem, siger Dorte Dahl, og tilføjer, at Attendo er i gang med processen med at lave yderligere opfølgning.

Hun ser positivt på Socialdemokraternes krav om at få sagen debatteret i byrådet.

- Det er en god idé med åben debat. Min erfaring er, at der ikke er så stor forskel på privat og kommunal syge- og hjemmepleje. Det er de samme krav, der stilles, så selvfølgelig må man have de samme forventninger til det. Så jeg synes, vi skal have en dialog om, hvordan man i samarbejde med kommunen kan sikre, at borgerne får det, de skal have. Det er super vigtigt at have et godt samarbejde, siger hun.

I dagsordenen lyder vurderingen fra Center for Social og Sundhed i kommunen, »at tilsynsrapporten giver anledning til tæt opfølgning for at sikre, at alle tilsynets anbefalinger bliver gennemført.«

Og det har formand for social-og sundhedsudvalget, Birgit Roswall, tillid til vil ske.

- Socialdemokraterne betvivler, at vi får det, vi betaler for. Men det sikrer administrationen, at vi gør. Jeg har tillid til, at administrationen følger op. Men vi er også nødt til at erkende, at man ikke kan lave et fejlfrit system, når man har at gøre med mennesker. Jeg mener ikke, vi skal bruge flere ressourcer på registreringer, men på varme hænder, siger Birgit Roswall.