Se billedserie Pondus Kjerrman med nogle af de skulpturer, som nu er stillet op ved siden af Tegners.Foto: Karl Erik Frederiksen

Rudolph Tegner var pacifist

Gribskov - 01. juni 2017 kl. 02:13 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Billedhuggeren Pondus Kjerrman ser et andet budskab i Rudolph Tegners kunst end andre har gjort, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Prøv at se på hans store skulpturer. Man siger, at han forherliger krigens sejrherrer, men se på deres udtryk. De udtrykker fornedrelse. Det er de lidende mennesker og deres traumer, han skildrer, siger billedhuggeren Pondus Kjerrman, som nu udstiller en række skulpturer og modeller ved siden af Rudolph Tegners store skulpturer på museet i Villingerød.

Pondus Kjerrman er født i Sverige i 1954 - fire år efter, at Rudolph Tegner døde som 77-årig. Han flyttede fra Sverige til Danmark i 1980 for at fortsætte sin kunstuddannelse på kunstakademiet i København, hvor han i dag er lektor. Han betegner sig selv som en stor fan af Rudolph Tegner - samt af hele det landskab og det museum, han har skabt for enden af Museumsvej i Villingerød.

- Jeg kom her første gang kort efter, at jeg var begyndt på akademiet i København. Det var som at dumpe ind i en hel anden verden, fordi museumsbygningen ånder af fred og fordi landskabet får de store skulpturer til at virke endnu større.

- Siden er jeg kommet her hvert år - og jeg kommer her med mine studerende fra akademiet. Jeg har også læst, hvad han selv og alle andre mener om de ting, han har skabt. Han havde svært ved at erkende, at mange anerkendte ham som en stor kunstner. Han følte, at de tog afstand fra ham, selv om hans skulpturer kan ses mange steder. Nogle af de ting, han skildrede, arbejder jeg også med på min egen måde. Måske kan jeg lettere få folk til at se ind i de samme temaer, som Tegner, fordi mine figurer som regel er menneskekroppe med dyreansigter, en slags fabeldyr, der giver det hele et uvirkeligt skær, siger Pondus Kjerrman.

- Jeg synes, at Tegner skildrer bagsiden ved overherredømmet. Det var også det, som hans aldrig udførte kunstværk Livets Port skulle have gjort. Derfor kalder jeg udstillingen "Ned med Våbnene - Livets Landskab", siger Pondus Kjerrman til Frederiksborg Amts Avis, hvor der kan læses mere om udstillingen.

Udstillingen kan ses til og med 22. oktober. I juni, juli og august holdes åbent alle undtagen mandag 11:00-18:00.