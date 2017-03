Røvede Rema 1000 med brødkniv og stjålet pas

I sin flugt tabte han et pas, og det gav politiet mistanke om, at passets indehaver kunne være røveren. Men da politiet ringede på hos pas-indehaveren, var han hjemme sammen med sin kæreste og havde også været det på tidspunktet for røveriet.

Hans pas lå ude i bilen, fortalte han politiet, hvorefter de sammen gik ud for at kigge på den. Blot for at konstatere, at der var knust ruder i bilen, og at passet var blevet stjålet. Indbruddet i bilen antages at være sket umiddelbart inden røveriet.