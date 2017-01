Se billedserie Per Klug (til højre) har under hele sagen fastholdt, at hans kutter aldrig har været inde i den lukkede zone i Kattegat. Her ses han sammen med formanden for Gilleleje Fiskeriforening Jan Nordahl. Foto: Karl Erik Frederiksen

Retssikkerheden vandt over Greenpeace

Gribskov - 21. januar 2017 kl. 03:02 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvad der skulle have været et forsøg på at sætte fokus på den truede torskebestand i Kattegat kan nu give miljøorganisationen Greenpeace en ny sag på halsen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Organisationen og en af dens aktivister er tidligere blevet idømt en bødestraf af Østre Landsret for at have trængt ind på flere kuttere i Gilleleje Havn for at montere GPS-sager i et forsøg på at bevise, at bådene blev brugt til ulovligt fiskeri i en zone af Kattegat, hvor der er totalt forbud mod fiskeri.

Nu risikerer organisationen at blive præsenteret for en erstatningssag fra en af de fiskere, som af byretten i Helsingør i 2012 blev dømt for at have fisket ulovligt. Fiskeren blev i torsdags pure frikendt i Østre Landsret og slipper dermed for at skulle betale de i alt 430.000 i bøde og beslaglæggelse, som byretten dømte ham til, samt et et endnu ikke opgjort beløb i sagsomkostninger.

- Det har været en lang og svær periode for fiskeren. Derfor overvejer vi nu at rejse en sag for den tort, han har lidt, siger forvarereren Mogens Hartz, som kalder frifindelsen en sejr for retssikkerheden.

- Anklagen byggede udelukkende på det materiale, som Greenpeace fremlagde. Hvis landsretten havde valgt at dømme ham på denne baggrund, ville det fremover være legalt for anklagemyndigheden at udlicitere al efterforskning til private interesseorganisationer, siger Mogens Hartz.

Landsdommer Katja Høegh siger til Frederiksborg Amts Avis, at det under sagen blev nævnt, at det har været teknisk muligt for Greenpeace at manipulere med det materiale, de indhentede via deres GPS'er og efter et halvt år gav videre til politiet.

- Vi er blevet præsenteret for et ulovligt bevismateriale, og det lykkedes ikke anklageren at løfte bevisbyrden. Derfor skal fiskeren frifindes, siger Katja Høegh til Frederiksborg Amts Avis.

Den frifundne fisker er Per Klug, der også er formand for Gilleleje Havn. Han citeres i Frederiksborg Amts Avis for denne kommentar:

- Siden 2010 har jeg gået med det pres, at jeg ikke vidste hvad der skal ske. Det er også et pres at gå med en uvished om man skal betale det store beløb, som byretten idømte mig. Jeg har også været bange for, hvor meget sagsomkostningerne vil løbe op i. Min advokat har jo brugt rigtig mange timer på denne her sag. Nu bliver det ikke mig, men statskassen, der skal betale mine udgifter.