Send til din ven. X Artiklen: Rema1000 på vej i Helsinge midtby Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rema1000 på vej i Helsinge midtby

Gribskov - 18. januar 2017 kl. 21:52 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den tomme Superbest-bygning i Helsinge midtby skal rives ned og erstattes af et parkeringsareal, mens Rema1000 vil indrette en ny dagligvarebutik i en bygning, som KFI vil opføre ved siden af Irma. Sådan lød budskabet på et dialogmøde om udvikling af Helsinge bymidte, som borgmester Kim Valentin (V) havde inviteret til onsdag aften.

- Selve bygningen, hvor Superbest lå, rives ned, og så skal der etableres et parkeringsareal på området med god overgang fra torvet og ned til parkeringsarealet. På den måde får man parkeringspladser tæt på gågaden, så man åbner op og viser, der sker noget spændende i gågaden. I dag ser man mest parkeringspladsen og bagsiden af gågaden, lød det i et oplæg fra Stine Løfgreen Tveden, teamleder i Center for byer, ejendomme og erhverv.

- Men så mangler der jo en dagligvarebutik, og vi arbejder nu med at flytte den ned, så den ligger i forlængelse mellem Irma og vejen. Det er et puslespil, og det vil betyde, at KFI og kommunen må bytte areal, fortsatte hun, inden hun gav ordet til Claus Cardell, udviklingschef hos KFI.

- Vi er bygningsejere, og det er en investering for os, men man skal ikke have den store bygningsingeniør-eksamen for at se, at det er en dyr løsning at rive bygningen ned og flytte den ned i den anden ende. Det er vi tvunget ud i, for Rema1000 kan godt tænke sig at placere sig i midtbyen, hvis der åbnes op mod vej og parkeringspladsen. Samtidig får vi skabt den plads og aktiviteter, som er efterlyst, der hvor Superbest ligger. På den måde får man folk inviteret ind i butikker og gågaden. Det er i bund og grund konceptet og idéen, sagde Claus Cardell.

Aftalen er nået så langt, at Rema1000 i går skrev under på en betinget lejekontrakt med KFI.

- Men med hundredvis af betingelser. Men der står, at det er en lejekontrakt, pointerede Claus Cardell, der erklærede sig klar til at gå i gang, så snart en lokalplan er klar, ligesom der skal laves en aftale om mageskifte af de to arealer med kommunen.

- Så det er ikke sådan, at vi åbner næste weekend. Men Rema1000 har sagt, at de vil åbne butikken senest i november 2018, sagde han.