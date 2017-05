Se billedserie Grundejerne Karsten Holland, der hilser på ejer af Restaurant Tinggården, Jan Friis-Mikkelsen, samt Hugo Østergaard-Andersen og Steen Winter-Madsen, var inviteret til en debat om planerne om Rema1000 . De ses her foran den grund, hvor dagligvaremarkedet efter planen skal opføres.

Send til din ven. X Artiklen: Rema1000 møder modstand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Rema1000 møder modstand

Gribskov - 22. maj 2017 kl. 08:56 Af Camilla Nissen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planerne om en ny Rema1000 butik på Sandet, der sidste år blev afvist af plan- og miljøudvalget, er nu tilbage på politikernes bord. Bygherren K3 Ejendomme har sendt en ny ansøgning, der nu beskriver et samspil og synergi mellem en ny Rema1000 på 1000 kvadratmeter og Restaurant Tinggården, der vil blive nærmeste nabo til forretningen, som vil få adresse på Klitrosevej 1 og 3 samt Frederiksværkvej 184. I ansøgningen beskrives blandt andet et torveareal mellem butikken og restauranten, der kan anvendes af både restauranten, dagligvarebutikken og lokale handlende. Det reviderede projekt vil kunne bidrage til at understøtte byrådets turistpolitiske visioner om at fremme lokale fødevarer og turistattraktioner, vurderer administrationen.

Men flere grundejerforeninger i området har gjort indsigelse over for projektet, hvilket i første omgang har fået plan-og miljøudvalget til at udskyde en beslutning en måned - til den 29. maj, hvor bygherre får lov at svare på indsigelserne, der blandt andet går på en frygt for støj fra varekørsel og trafikgener og en modstand over for at ændre på lokalplanen for det naturskønne sommerhusområde.

- Det er et brud med lokalplanen at lave et centerområde i sommerhusområdet, og folk har købt hus i området i tillid til, at det skal forblive et sommerhusområde og ikke en markedsplads. Kommuneplanen tillader, at der kan indrettes en butik, men så skulle den ligge i den eksisterende ejendom ved siden af Tinggården, lyder det fra Hugo Østergaard-Andersen, formand for Skovsvinget og Skovledet Grundejerforening, da avisen har sat ham og to andre repræsentanter for grundejerforeninger i området stævne på Restaurant Tinggården sammen med ejer Jan Friis-Mikkelsen, hvor de hver i sær kan give udtryk for deres holdninger.

En anden grundejer fra grundejerforeningen Sandet, Karsten Holland, har været på køretur rundt i området for at samle underskrifter.

- Ud af 400 grundejere har 99,1 procent sagt nej, mens syv har sagt, det er en god idé og ni ikke har taget stilling, fortæller han.

Grundejerne mener heller ikke, der er behov for flere forretninger i området.

- Der er butikker i Frederiksværk, i Helsinge, Netto i Ramløse og en Spar på den anden side af kommunegrænsen, siger Steen Winter-Madsen, der repræsenterer de nærmeste naboer.

Jan Friis-Mikkelsen understreger i dialogen, at han har respekt for grundejernes synspunkter, og at det ikke er Tinggårdens projekt at opføre en Rema1000. Men han kan også se fordele ved projektet, og derfor har han taget positivt i mod forslaget.

- Som restaurant kan jeg se en synergieffekt. Og hvis jeg skal sørge for, det ikke bliver et grimt projekt, og at parkeringspladsen får et fint udtryk, er jeg nødt til at have en positiv dialog. Så jeg stiller nogle krav til både K3 ejendomme, Rema1000 og kommunen.

Området har udviklet sig gennem de 30 år, Jan Friis-Mikkelsen har boet der.

- Der er kommet flere huse, flere beboere og mærkbart mere trafik. Det stiller andre krav til området.

- Så for mig drejer det sig om at få fokus på området. Jeg siger ikke, at den eneste mulighed er at åbne en butik. Men hvad gør vi med området, så det blomstrer op i stedet for, at det springer ud på samme måde hvert forår. For eksempel er der ikke noget net herude, så mine børn ikke kan se, hvad de har for af lektier. Det er et stort problem for os fastboende børnefamilier, siger Jan Friis-Mikkelsen.

En ny Rema1000 på Sandet vil blive bygget med respekt for omgivelserne, lyder det fra ejendomsudvikler fra K3 Ejendomme, Brian Schou, der blandt andet har stået bag opførelsen af Netto i Ramløse og Kregme samt Frederiksværk.

- Kommuneplanen fra 2013 siger, at der er mulighed for at lave en forretning. Derudover prøver vi at lave et ædrueligt projekt, hvor der tages hensyn til naboer og arkitektur. Der bliver desuden opført en støjafskærmning mod de nærmeste naboer. Helhedsindtrykket vil blive bedre, end det er i dag, med et grønt islæt, siger han og anfører, at han har inviteret de nærmeste naboer til dialog.

- Jeg tager en snak med dem, og nogen er røget op i det røde felt, mens andre er positive, siger han og oplever, at mange fra Grundejerforeningen Sandet har været positive.

- Alt nyt er jo ikke nødvendigvis forfærdeligt. Og Rema passer ind, da det er franchise købmænd, som selv bestemmer, hvilke produkter, de har. Det er også derfor, vi har været i dialog med Jan Friis-Mikkelsen, som er kreativ og har idéer til torvedage, siger han.

Han peger desuden på, at der med den nye planlov blandt andet bliver større mulighed for at bo fast i sit sommerhus, hvilket skaber et godt grundlag for en forretning i området.