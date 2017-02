Se billedserie Den gamle SuperBest-butik (den gule bygning) skal rives ned og erstattes af parkeringspladser. Fotos: Karl Erik Frederiksen

Rema1000 bytter sig til byggegrund uden udbud

Gribskov - 17. februar 2017 kl. 03:06 Af Karl Erik Frederiksen

Gribskov Kommunes forvaltningen får nu bemyndigelse til at indgå i forhandlinger med investeringsforeningen KFI om et mageskifte midt i Helsinge. Mageskiftet skal gør det muligt at få endnu en dagligvarebutik til at etablere sig midt i Helsinge by, hvor de øvrige butiksindehavere er mærket af stagnerende omsætning, skriver Frederiksborg Amts Avis.

KFI ejer de to adresser Østergade 6 og Østergade 4. På denne adresse lå tidligere et supermarked, som senest blev drevet under navnet SuperBest. Siden lukningen af denne butik har det været umuligt for KFI at udleje butikslokalet ud igen til en ny dagligvarebutik. Derimod mener KFI, at det nu er muligt at få butikskæden Rema 100 til at etablere sig i Helsinge, hvis det bliver muligt at opføre et nyt supermarked på parkeringsarealet mellem Centerringen og VP-Arkaden/Irma.

Arealet ejes af Gribskov Kommunen.

Plan- og miljøudvalget går ind for et mageskifte mellem de to grunde, fordi et en ny dagligvarebutik midt i Helsinge kan være med til at stimulere omsætningen i de andre butikker i Helsinge. Normalt skal salg af kommunale arealer i udbud, men kommunens jurister mener, at dette mageskifte kan aftales direkte mellem parterne.

KFI er stiftet i 1995 ved en fusion mellem Købmændenes Finansieringsinstitut, Instituttet for KøbmandsEtablering og Institut for Købmandsfinansiering.

Ny lokalplan

Samtidig med beslutningen om mageskifte, har udvalget sagt god for, at der nu udarbejdes et forslag til lokalplan for hele området.

I følge forvaltningens og KFI's oplæg skal hele den eksisterende butik rives ned, så der i stedet kan indrettes parkeringspladser på arealet. Forslaget lægger også op til, at naboejendommen, hvor der i stueetagen i dag findes en bodega, en optiker, en hobbybutik og en spiserestaurant enten kan ombygges med mindst én overetage til kontorer beboelse m.v. eller rives ned og erstattes af en helt ny bygning med butikker o.l. i stueetagen samt med erhverv og boliger oven over. Det er ikke præciseres, hvor mange etager den ombyggede eller ny bygning ønskes opført i.

Lokalplanforslaget forventes at komme i høring efter sommerferien, så det kan nå at blive vedtaget i efteråret i år, skriver Frederiksborg Amts Avis.