Raoul fik nyt syn på livet

27. juli 2017 Af Hanne Guldberg Mikkelsen

For frivillig Raoul Bobe har mødet med Danmark og de mindreårige flygtninge i Gribskovlejren været »livsændrende«.

- Jeg ville lære flygtninge at kende ansigt til ansigt og forstå deres situation. Og nu har jeg mødt dem og set deres håb. Og jeg har set, at for eksempel drenge og piger respekterer hinanden. Det er jo ikke, hvad vi læser i medierne, man kan ikke generalisere.

Sådan lyder det fra den 18-årige spanske studerende, efter at han i godt en uge har været i Gribskovlejren, hvor unge uledsagede flygtningebørn har ophold.

Selv er Raoul, lige som en halv snes andre unge fra hele verden, i 14 dage i Danmark i forbindelse med humanitært arbejde. Det sker i regi af Mellemfolkeligt Samvirke.

De unge bor, sover, spiser og fester i Remisen i Gilleleje. Efter de frivillige dage i Gribskovlejren, skal de nu arbejde for Gilleleje-festivalen.

Og det bliver, gætter en af lederne af lejren, danske Minna Flyvholm, noget mere fysisk betonet med at slæbe og hente og så videre, end de work-shops, de har haft sammen med flygtningebørnene. De unge kan netop i disse dag ses i en af de parader, der organiseres forud for festivalen.

- Det bliver måske ikke et kunststykke, men et livsstykke, som en anden af de danske deltagere/ledere, Rikke Møller, formulerede det om paraden

Barndom tilbage

Denne formiddag, mens de sidste krummer af morgenmaden ryddes af det centrale spisebord, er det oplevelserne i Gribskovlejren, der står stærkt for de frivillige, som er mellem 18 og 29 og har valgt en sommer med humanitært arbejde.

Aurora Pasotti Fra Italien er en anden af de frivillige. Hun og Raoul kendte hinanden i forvejen. De arbejdede sidste sommer sammen i Serbien - og mødtes så tilfældigt igen på campen i Remisen i Gilleleje.

Aurora Pasotti har tidligere arbejdet med flygtninge, men ældre.

- Det er en meget stærk oplevelse, for man møder dem menneske til menneske og de er ligesom du og jeg. For mig ville det have været umuligt at gøre det, de har gjort - det er utroligt, de er så stærke at overleve det, siger Aurora Pasotti.

- Og det, at vi er på deres alder, gør nok også, at man kan identificere sig med dem. Og de ser ikke os som lærere eller noget. Vi er bare venner, siger Minna Flyvholm. Hun er leder af camp'en, men deltager samtidig på lige fod med de andre i alle aktiviteterne.

- Vi har disse enkle rene øjeblikke af lykke sammen - og det er lige meget om man er flygtning eller bare os. Det, at vi kan lægge bekymringer væk og leve med hinanden er en utrolig følelse.

En af de aktiviteter, de frivillige har haft i Gribskovlejren, har været ansigtsmaling. De blev forandrede, men så også, hvordan de unge flygtninge blev det.

- Mange af drengene havde en attitude. De forsøger at spille stærke og smarte - men da vi startede de forskellige workshops med ansigtsmaling... At se, hvordan de her stærke drenge forandrer sig og lader sig selv være børn igen, og at vi kan hjælpe dem med det. Deres barndom er delvis taget fra dem - at give flygtningebørnene lidt af deres barndom tilbage er meget meget dejligt.

De frivillige føler, med deres egne ord ikke, at de har brugt min tid på at hjælpe - »det har været en udveksling - og vi har fået så meget tilbage«.

Hjerteskærende

De unges tilstedeværelse i Gribskovlejren afsluttedes onsdag med middag og bålhygge. Nu venter arbejdet med Gilleleje-festivalen back-stage, hvor de også håber at se deres flygtningevenner.

Både for de udenlandske frivillige, men også for de to danske ledere, er Gilleleje et skønt bekendtskab. Danskerne har ikke tidligere været her, men hele gruppen, inklusive flygtninge, har brugt byens beliggenhed, blandt andet er det blevet til en hel del badning.

- Det er måske overskyet og koldt, men det regner ikke, har det lydt.

På mandag er campen slut, og de unge frivillige sætter kursen hjem mod Italien, Spanien, Taiwan, Grækenland, Belgien, Usa, Indien, Korea og England

- Det bliver hjerteskærende at sige farvel, som Raoul udtrykker det. Han bliver lidt længere i København for at se hovedstaden. For både ham og de øvrige friviilige er det første gang i Danmark.