Det gamle rådhus er sammen med Pyramiden solgt for 15 mio. til ejeren af Gilleleje Badehotel, Humberto Orsini.

Send til din ven. X Artiklen: Pyramiden skal være badehotel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pyramiden skal være badehotel

Gribskov - 23. december 2016 kl. 10:36 Af Hanne Guldberg Mikkelsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Så er det endeligt bekræftet: Pyramiden og det gamle rådhus er solgt for 15 mio. til ejeren af Gilleleje Badehotel, Humberto Orsini.

Efter ombygning af Pyramiden og det gamle rådhus på Vesterbrogade i Gilleleje skal bygningerne genopstå som badehotel, restaurant og spa.

Byrådet i Gribskov har nu solgt de traditionsrige bygninger og tilhørende areal.

Det skriver Gribskov Kommune i en pressemeddelelse.

»Det bliver med stor respekt for bygningerne og deres historie, at der på Vesterbrogade i Gilleleje skal opføres et badehotel med restaurant og spa«.

Sådan lyder det i det købstilbud for Vesterbrogade 54-56 i Gilleleje, som byrådet har valgt at takke ja til. Bygningerne er i folkemunde kendt som Pyramiden og det gamle rådhus.

Prisen lyder på 15 mio. kroner og købet omfatter også arealerne mellem bygningerne og Vesterbrogade.

- Salget af Pyramiden har været en svær sag, hvor vi har skulle balancere både hensynet til de borgere, som i dag bruger bygningerne til aktiviteter, og vores ambition om at give yderligere skub til Gillelejes positive udvikling. Den løsning, vi har fået med salget, er en rigtig god løsning, hvor vi sikrer, at de unikke bygninger med al deres historie ikke bare bliver bevaret, men oven i købet renoveret og brugt til et formål, der vil komme hele Gilleleje til gode. Vi får givet turismen et rygstød, og vi får gjort det med respekt for stedets historie, lyder det fra viceborgmester Jannich Petersen (V).

Byrådet har samtidig besluttet, at undersøger alternative placeringsmuligheder for de aktiviteter, som i øjeblikket foregår i det gamle rådhus, herunder, at der afsættes op til en million kr. til flytning og indretning af en kommende løsning.

Byrådet lægger vægt på, at der med aftalen bliver taget en udstrakt grad af hensyn til de borgere, som har været bekymrede for salget - enten fordi, de gerne så bygningerne bevaret, eller fordi de lånte lokaler af kommunen til forskellige aktiviteter.

Køberen af de historiske bygninger er ejeren af Gilleleje Badehotel, Humberto Orsini. I købstilbuddet lægger han vægt på, at bygningerne ombygges med respekt for den oprindelige stil.

- Vi har over de forløbne 3-4 år fulgt udviklingen omkring det tidligere rådhus og pyramiden tæt, og i den perioden har en idé vokset sig stor, om ikke tiden var inde til, at Gilleleje fik et nyt badehotel. Udover at bygningerne er særdeles smukke, rummer de også meget af Gillelejes historie, så de udgør i vores øjne de perfekte rammer om et badehotel med fortællinger på hjertet.

Humberto Orsini ønsker på nuværende tidspunkt ikke at gå ned i specifikke detaljer om projektet.

- Nu glæder vi os til i samarbejde med kommunen at gå i gang med at lave en ny lokalplan, og når den er færdig, kan vi komme nærmere ind på ideerne og visionerne for hotellet. Men med den forrygende udvikling, som Gilleleje har været inde i de seneste år, er vi overbeviste om, at timingen er helt perfekt, og at projektet kan bidrage med noget positivt for området.«