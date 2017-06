Beredskabskstyrelsen har ikke fundet sennepsgas i de prøver, som de tog fra fiskekutteren i Gilleleje. Foto: Sabine Lai Ovesen

Prøver fra Gillelejekutter viser ikke sennepsgas

Gribskov - 27. juni 2017 kl. 16:51 Af Sabine Lai Ovesen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var ikke sennepsgas, der kom ombord på en lokal fiskekutter fra Gilleleje under en fisketur til Bornholm. Det viser resultater fra Beredskabsstyrelsens prøver.

- Der er ikke fundet sennepsgas. Der, hvor det er mest sandsynligt at finde sennepsgas, har vi ikke prøver fra, og det er de ting, der befinder sig i Nexø. Vi kører stadig analyser, men ikke fundet nogen rygende pistol, så der er ikke nogen store mængder af noget, for det ville vi have fundet nu, fortæller Jan Steen Jensen, specialkonsulent fra det kemiske beredskab i Beredskabsstyrelsen.

Til gengæld er der fundet olierester i prøverne, men det viser ikke meget ifølge specialkonsulenten.

- Vi har fundet nogle olieprodukter, men de kan stamme alle mulige steder fra, siger han.

Nettet blev renset

Dele af fiskeren fra Gillelejes udstyr, såsom hans net, blev efterladt i Nexø, inden han returnerede til Gilleleje. Her blev det natten til mandag renset efter mistanken om sennepsgas af Beredskabsstyrelsen på Bornholm. Og det er det udstyr, hvor der ikke er taget prøver fra, og altså der hvor der kunne være sandsynlighed for at finde en eventuel sennepsgas.

Mandag blev fiskekutteren, der lå til havn i et afspærret område i Gilleleje Havn, også renset af Beredskabsstyrelsen. De valgte at rense båden, som om der var sennepsgas om bord, selvom det ikke var be- eller afkræftet på det tidspunkt. Det skyldtes, at fiskerens symptomer mindede om sennepsgas-symptomer, og at de fik udslag på svovlkanalen på et af deres instrumenter.