Se billedserie Mia Milton har startet en surf og SUP skole i Gilleleje og håber nu på kommunens opbakning til at gøre stranden surfvenlig.

Populær surfskole mangler sand

Gribskov - 16. maj 2017 kl. 09:29

Når maj måned er omme, vil iværksætteren Mia Miltons nystartede surfskole, Gilleleje Surf og SUP, med syv uddannede instruktører, have lært omtrent 50 mennesker at bruge et såkaldt Stand Up Paddle (SUP)-board, hvor man padler stående på et surfbræt. Dermed har hendes fornemmelse af, at der var grobund for at satse på SUP-sporten i Gilleleje, vist sig at holde stik.

- Jeg havde ellers fået at vide, at maj er død, når det kommer til SUP, men jeg har fuldt booket på alle introkurser i maj. Så det viser, at det er en god idé, og folk gerne vil det her. Det er verdens hurtigst voksende vandsport, og det er begyndt at vinde frem i Danmark også, siger Mia Milton, der fik idéen til en skole med surf og SUP, da hun selv er glad for det våde element.

- Jeg bor selv ved vandet og elsker havet og de muligheder, der er her. Så det er naturligt for mig at være i elementet. Jeg hørte om SUP og købte nogle boards selv, og jeg synes, det var meget skægt, siger hun.

Men Mia Miltons projekt er blevet udfordret. I forbindelse med budgetforliget blev det nemlig besluttet, at den årlige sandfodring på Strandbakkerne i Gilleleje, hvor Mias surfskole skal ligge, nu er sparet væk. Og det gør det mere besværligt at komme i vandet.

- Man kan godt surfe der, men der er store sten, der hvor bølgerne slår op på stranden. Så instruktørerne skal bære udstyret hen over stenene. Det er ikke holdbart. Der skal være sand, også så folk ikke slår sig. Men det er klart, at når man først er på vandet, er det fint. Men praktisk er det meget bøvlet, siger hun.

Hun frygter også, at folk vil fravælge stranden, når den ikke er sandfodret, og dermed ikke kommer til at benytte sig af skolens tilbud om at udleje udstyr samt den nyetablerede surfbar og loungemiljø.

- Så jeg har brug for en afklaring, og jeg håber, at kommunen kan hjælpe os på en eller anden måde. Hvis det først bliver til næste år, må noget af udstyret hives ud, siger hun med henvisning til, at flere klubber i København har snøren ude efter hendes udstyr og instruktører.

- De har spurgt, om de kan bruge mit udstyr og instruktører. Men jeg vil tværtimod gerne rykke mange mennesker herop og har mange instruktører og meget udstyr af samme grund. Så jeg vil trække den langt for at blive her, siger hun.

Socialdemokraternes Bo Jul Nielsen har nu bedt om at få et punkt på dagsordenen angående Mias surfprojekt og det manglende sand ved næste møde i teknisk udvalg.

- Jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis Mia tog til en anden kommune med sit projekt, uden vi havde undersøgt, hvilke muligheder, der er. Kan man få sand på i 2018 igen, og kan hun være et andet sted i Gilleleje indtil da. Vi må i dialog med hende, siger han med henvisning til, at han godt er klar over, at det ikke kan nås at få sand på stranden i år.

Samme melding kommer fra formand for udvalget, Brian Lyck Jørgensen (DF).

- Det løb er kørt. For der skal søges om gravetilladelser mm., så det kan tidligst blive næste år, siger han.

- Jeg mener også, at man skal lade naturen være. Jeg kan godt forstå, det er lækkert med sand på strandene, men på strandene i Dronningmølle og Tisvildeleje er der masser af sand, siger han.

Men muligvis kan projektet behandles under et punkt, der handler om renhold og vedligehold af udearealer.

- Der har vi ikke brugt alle pengene, og det punkt vil komme på ved næste møde. Så måske kan man se det i den sammenhæng, siger han.