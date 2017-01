Se billedserie . Brændeovnen var monteret efter reglerne, siger John Mogensen (til venstre), mens saunagus-mesteren Birger Løfqvist fortæller, at han af hensyn til brandfaren altid holder temperaturen på max 65 grader. Foto: Karl Erik Frederiksen

Populær sauna udbrændt

Gribskov - 19. januar 2017

Af Karl Erik Frederiksen

På mindre end en halv time blev badebyen Tisvildeleje torsdag eftermiddag en attraktion mindre. Det er en sauna, som har været indrettet i et badehus tilhørende Nordkystens Kystlivredningstjeneste, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Vi havde givet Gribskov Ungdomsskole lov til at anvende huset. Hvor mange, der har nået at benytte huset eller i hvor lang tid, ved vi endnu ikke, siger lederen af Nordkystens Kystlivredningstjeneste John Mogensen.

De unge, der havde fået lov til at benytte huset sammen med en af skolens medarbejdere, er deltagere i skolens hold i vinterbadning og sauna. Dette hold har normalt hjemsted på Øststranden i Gilleleje, men her blæste skolens telt bort i den voldsomme julestorm. Kort efter blev skolens lager af brænde, som skulle have været anvendt i saunaen i Gilleleje, stjålet.

Politiets tekniske undersøgelse skal nu klarlægge, om branden i Tisvildeleje skyldes, at der har været fyret for voldsomt op i brændeovnen.

Birger Løfqvist, der er husets faste saunagus-mester, fortæller, at han af hensyn til brandsikkerheden altid sørger for at holde saunaens temperatur på max 65 grader.

Brandfolk, der arbejdede i området i går, kunne fortælle, at ovnen så rødglødende ud, da de ankom.

- Politiet skal nu finde ud af hvad brandårsagen er. Vi ved kun, at der havde været tændt op i saunaovnen, og at der var store flammer omkring den, da vi nåede frem. Ilden havde så godt fat, at vi mest koncentrerede os om at forhindre branden i at brede sig til de andre badehuse, siger indsatslederen fra Nordsjællands Brandvæsen Jimmy Andersen.

Der blev slået alarm 13:51. Cirka en halv time efter var alt slukket, og brandfolkene kunne derefter gå i gang med at kontrollere, at der ikke lå gløder i eller ved huset.

John Mogensen oplyser til Frederiksborg Amts Avis, at den store brændeovn og skorstenen er monteret på badehuset af frivillige, men at det er sket helt efter officielle krav til installationer.