Populær sanger i internt opgør foran festival

Wafande skulle ikke selv optræde på festivalen, men ville i lighed med mange andre musikere og sangere ind og deltage i festivalen på en ordinær billet. Han havde netop fremvist sin billet med stregkode ved indtjekningen og fået et armbånd på, da en anden mand tildelte ham et slag på kæben.

Forklaringen førte ikke til nogen sigtelse for vold, men politiet opfordrede Wafande til at indgive en voldsanmeldelse. Dette havde han endnu ikke i går søndag, oplyses det fra Nordsjællands Politi.

Hun oplyser til Frederiksborg Amts Avis, at den mand, der slog på Wafande, tilsyneladende kendte ham og forsøgte at komme ind på en billet med samme stregkode, som der var på Wafandes billet. Manden var derfor netop blevet afvist af de frivillige i indtjekningen, da han langede ud efter Wafande.

Bortset fra denne episode betegner politiet det som en rolig festival. To gange måtte politifolkene træde til for at hjælpe sikkerhedsvagterne med at få et par uromagere udenfor. De pågældende fik klippet deres billet-armbånd af, og der er ikke rejst sigtelse mod nogen af den årsag.