Populær Kim Larsen-koncert med rod i billetterne

- Det, der er gået galt, er, at det var meningen, man skulle betale for billetten til børn til Kim Larsen-koncerten. Gilleleje Festival og Bakkefesten har gratis adgang til børn under 12 år. De frivillige havde ikke tænkt over, at koncerten ikke havde noget med de to fester at gøre, så de lukkede omkring ti børn gratis ind, fortæller Henrik Christensen, der er næstformand i Bakkeselskabet.