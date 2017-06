Der var ikke enighed om fordelingen af pladser i det udvalg, der skal forebygge bandekriminalitet. Foto: Karl Erik Frederiksen

Politisk fnidder om bandeudvalg

Gribskov - 19. juni 2017 kl. 22:13 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nedsættelsen af et særligt politisk udvalg, der kan komme med forslag til forebyggende tiltag mod kriminalitet, blev på Gribskov byråds åbne møde mandag aften mødt med mange kritiske udtalelser fra først og fremmest partierne Nyt Gribskov, Alternativet og Enhedslisten, skriver Frederiksborg Amts Avis.

De tre partiers repræsentanter er utilfredse med, at udvalget kun får fem repræsentanter, og at de tre af pladserne skal tilfalde de tre partier, som i øjeblikket udgør byrådets flertal - Venstre, Dansk Folkeparti og De Konservative, mens de fire andre partier, som til sammen sidder på 11 af byrådets 23 pladser, skal deles om de to sidste pladser.

Forslaget om det særlige udvalg, som får navnet »risikoudvalget«, blev stillet af Nyt Gribskov i maj i forbindelse med, at politiet midlertidigt havde omdannet Helsinge til visitationszone på grund af tiltagende bande-aktivitet. Forslaget fik den gang fuld opbakning af alle partier i byrådets økonomiudvalg, men på udvalgets seneste møde blev det indstillet, at udvalget skal være et underudvalg til børneudvalget, og at de partier, der ikke får plads i udvalget kan få observatørstatus.

- Vi står over for et flertal, som for en hver pris vil fastholde flertallet. Vi har ellers her en sag, som for en gang skyld kunne have forenet alle byrådets partier om en sag, som vi er enige om, sagde Susan Kjeldgaard.

Forslaget om observatørstatus til de to partier, som ikke kan få plads i udvalget, blev stillet af Bo Jul Nielsen fra Socialdemokratiet,

- For mig er det sagen og ikke udvalgets sammensætning, der er det vigtigste. Nu har alle de partier, der vil være med i arbejdet, mulighed for det. Det er jo ikke et udvalg med besluttende myndighed. Det skal kun være rådgivende, sagde han som, svar på de kritiske bemærkninger.

Jonna Præst, Dansk Folkeparti, der var udset til at få den ene plads i udvalget, vendte sig ligeledes mod Susan Kjeldgaard.

- Susan, du må da gerne få min plads i udvalget. Det betyder jo ikke noget, for udvalgets indstillinger skal jo videre til børneudvalget.

Ved afstemningen om et forslag fra Nyt Gribskov om, at alle byrådets syv partoer skal have plads i udvalget, stemte de fire medlemmer af Nyt Gribskov samt Susan Kjeldgaard fra Alternativet og Michael Hemming Nielsen fra Enhedslisten. De øvrige 17 medlemmer stemte imod ændringsforslaget.

Udvalgets medlemmer bliver Kim Valentin(V), Jonna Præst (DF), Trine Egetved (K), Ulla Dræbye (S) og Sisse Krøll Willemoes.