Politikere siger nej til lønhop

En lønstigning på 31,4 procent til borgmestrene i hele landet, der er vedtaget af Folketinget i en ny vederlagsbekendtgørelse, kommer ikke til at smitte af på udvalgsmedlemmerne i Gribskov Kommune. Det har et enigt økonomiudvalg truffet beslutning om. Bekendtgørelsen giver ellers mulighed for at lade menige udvalgsmedlemmer stige i løn på samme vis, ligesom et byråd aktivt skal sige fra over for en stigning til viceborgmestre og udvalgsformænd, som ellers automatisk følger borgmesterens løn.