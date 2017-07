Nordsjællands Politi rykkede lørdag ud til et sommerhus på Kystvej i Vejby, hvor et stjålet Philippe Starcke-bord stod. Parret, der har lejet sommerhuset, blev efterfølgende anholdt, afhørt og løsladt. Foto: Kim Rasmussen

Politiet berigtiger udtalelse i mulig kendis-hælerisag

Gribskov - 19. juli 2017

En 45-årig kvindelig kendis og hendes kæreste har ikke erkendt hæleri i forbindelse med fundet af et stjålet Philippe Starcke bord i det sommerhus på Kystvej i Vejby, som parret har lejet. Det fastslår Nordsjællands Politi i en pressemeddelelse, som blev udsendt onsdag formiddag efter blandt andet B.T. har offentliggjort navnene på parret.

Nordsjællands Politi oplyste i søndags til blandt andet Frederiksborg Amts Avis, at parret, som i lørdags under en ransagning havde været anholdt, afhørt og løsladt igen, havde erkendt hæleriet. Men det passer ikke, lyder det nu fra politiet.

I pressemeddelelsen, som har overskriften »Berigtigelse vedrørende weekendens anholdelse i mulig hælerisag« skriver Nordsjællands Politi:

»I diverse medier har det fremgået, at to personer skulle have erkendt et eller flere forhold om hæleri efter en ransagning i weekenden, men de oplysninger afkræfter Nordsjællands Politi.

Lørdag den 15. juli 2017 foretog Nordsjællands Politi anholdelse af en mand og en kvinde i forbindelse med en ransagning af en adresse i Vejby. De to anholdte var under mistanke for blandt andet hæleri, efter en anmelder havde tippet politiet om, at manden og kvinden muligvis havde hælervarer til salg.

I diverse medier har det siden fremgået, at de to parter ved den efterfølgende afhøring skulle have erkendt et eller flere forhold, men det afkræfter Nordsjællands Politi.

- Der er åbenbart sket en misforståelse, siden flere medier skriver, at de to sigtede har erkendt et eller flere forhold. Det er ikke til at sige, hvor misforståelsen er sket, men faktum er i hvert fald, at de to parter ikke har erkendt noget, fortæller politikommissær Henrik Gunst fra Nordsjællands Politi.

De to parter blev efter afhøringen løsladt uden at blive fremstillet i grundlovsforhør.

Nordsjællands Politi efterforsker nu videre på sagen og har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer.«

Lørdag formiddag mødte et større politiopbud op på adressen på Kystvej i Vejby for at gennemføre en ransagning, og den megen postyr fik adskillige borgere til at henvende sig til politiet.

Det var en beboer på Vejby Strandvej, som i Den Blå Avis havde set, at hans stjålne og sjældne Philippe Starcke-bord var sat til salg. Bordet befandt sig i sommerhuset på Kystvej, og derfor blev politiet tilkaldt.