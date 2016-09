Man udvikler tolerance og forståelse for forskellighed som plejefamilie, mener Karin og Martin Larsen. Foto: Allan Nørregaard.

Plejefamilier efterlyses

11. september 2016

Af Camilla Nissen

Når et barn skal anbringes, er en plejefamilie typisk den bedste løsning. Alligevel er flere børn anbragt på opholdssteder end i plejefamilie. Lige nu er 18 børn fra Gribskov anbragt i plejefamilie samt ni i netværksfamilier, der eksempelvis kan være et familiemedlem eller vennepar af barnets egen familie, mens omkring 40 er anbragt på opholdssteder og 21 i eget værelse. Derfor forsøger kommunen nu i samarbejde med Halsnæs Kommune at få flere nye plejefamilier til at melde sig.

- Vi har evidens for, at det har den bedste effekt på børn, der anbringes, at komme i plejefamilie. Der kan selvfølgelig være forskellige behov, hvor et barn har brug for et andet tilbud, og man skal afklare, hvilket sted, barnet vil klare sig bedst. Men man ved, at det har en god effekt at komme i familiepleje, fordi man har kan spejle sig i familien, når man ellers er væk fra sin egen familie. Derfor er vi optaget af i videst muligt omfang at bruge plejefamilie, så vi har helt klart et behov, forklarer Helle Mariager, centerchef for børn og unge i Gribskov Kommune.

Desuden oplever Gribskov Kommune en tendens til, at flere plejefamilier ønsker at trække sig, for eksempel fordi de er ved at komme op i årene.

- Vi har de seneste år arbejdet på at fastholde de familier, vi har, men vi kan se, at nogen af dem nu træder ud, enten på grund af alder, eller fordi de oplever, at de har løst opgaven. Vi er også udfordret af, at man for eksempel gør brug af plejefamilier i vores kommune til børn, der kommer fra København, så pladserne er hurtigt besat. Derfor ønsker vi at have flere plejefamilier, da vi kan se, det kniber med at have tiltrækkeligt mange lige nu. Alternativt må vi ty til opholdssteder og døgninstitutioner, men det hvis det er en bedre løsning for barnet med plejefamilie, foretrækker vi det, uddyber hun.

Hun peger på, at man har været tilbøjelig til at benytte plejefamilier, der bor langt væk fra kommunen. Men det er bedst, hvis barnet kan blive i det miljø, det kender og fortsætte på den samme skole.

En af de plejefamilier, der i mange år har taget sig af børn fra blandt andet Gribskov Kommune, er Karin og Martin Larsen, der bor i Frederiksværk. Lige nu har de tre drenge i døgnpleje, hvor den ene har boet hos dem, siden han var fire måneder, og nu er fyldt 15 år. Dreng nummer to flyttede ind, da han var syv år og er nu 14, mens den sidste på 11 år ankom i torsdags. Med drenge i huset er der gang i den, men parret har nærmest udelukkende positive ord at sige om de mange år som plejefamilie.

- Man tager mange gode ting med sig, når man er plejefamilie. Man får kendskab til andre familier og de mange forskellige måder, som folk lever på, siger Karin Larsen.

- Det har udviklet os. Man udvikler en anden tolerance og forståelse over for forskellighed, supplerer Martin Larsen.

I denne uge tog Gribskov og Halsnæs Kommune initiativ til et informationsmøde om, hvad der kræves af for at få flere plejefamilier ombord. Og det ser ud til at lykkes.

- Der kom omtrent 50 mennesker. Det var et større fremmøde, end vi havde turdet håbe på. Socialtilsynet, som godkender plejefamilier, var med på mødet og fortalte om, hvordan man bliver godkendt. Og nogle af deltagerne tilkendegav, at de ville sende en ansøgning, siger Helle Mariager.