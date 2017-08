Foto: Allan Nørregaard

Plejedød: - Det er år 0 med nyt regime

- Det her er år 0 med et nyt regime, hvor vi indfører den her nye og meget høje kvalitet i hjemmeplejen.

Sådan lyder det fra borgmester Kim Valentin (V) efter et møde med Attendos topledelse torsdag.

Uddannet personale, ændring af arbejdsgange og plejepersonale tættere på borgere Gribskov Kommune. Det er tre af de punkter, Kim Valentin og administrationen i Gribskov tog med sig fra et møde med Attendo.

Mødet fandt sted efter, at en plejesag i Gribskov i juli resulterede i, at en 91-årig kvinde døde som følge af fejl i sårbehandlingen.

- Vi vil ikke have, at ikke-sygeplejersker sendes ud til sårpleje - og det har Attendo, erkendt, siger borgmester Kim Valentin efter mødet.

- Vi har aftalt, at Attendo udarbejder kompetanceskema, så alle har overblik over medarbejderenes kompetancer.

De fremtidige tre enheder af Attendo i Gribskov - Helsinge, Gilleleje og Græsted - organiseres også anderledes. Indenfor de enkelte enheder laves der mindre grupper, så hver sygeplejerske og plejeenhed er tættere på borgerne.

- Med hensyn til forhold omkring triagering (Triagering er metoden, som det sundhedsfaglige personale anvender i vurderingen af, hvor akut en patients tilstand er, red): Den skal have en høj kvalitet. Det betyder, at de skal lave andre processer end de nuværende. Og det har de lovet os. Man forbedrer arbejdsgange ved indlæggelser og udskrivninger. Triageringen er i øvrigt en af de ting, som vi selv har prioriteret op indenfor den seneste tid og er ved at udvikle værktøjer til, så vi kan køre lignende på plejecentre, siger borgmesteren med reference til blandt andet det skærm-metode, som innovationsminister Sophie Løhde (V) fik præsenteret ved et besøg i denne uge.

Mødet mundede også ud i krav til bedre dokumentation og bedre handleplaner.

- Vi skal have bedre måder at dokumentere. Det er et krav, at Attendo sætter mere tid af til at kommunikere, hvordan den enkelte borger har det.

Borgmesteren understreger, at selv om Attendo skal mere nu, er der ikke tale om at Gribskov Kommune skal betale mere.

- Vi skal ikke have flere penge op af lommen. Vi har en kontrakt - vi håndhæver bare kvaliteten, siger borgmesteren.

- Der kan ligge noget gammelt, men det skal ikke måles på den nye vægt. Fra nu af bliver der en skarp kontrol både fra vores og Attendos egen side. Attendo laver også, i lighed med os, en intern stikprøvekontrol

Kim Valentin afviser i øvrigt, at fejl skal ses i lyset af, at Gribskov Kommune har udliciteret plejeområdet.

- Det her har ikke noget med udlicitering at gøre. Det har noget med hjemmesygepleje at gøre - der sker fejl uanset om det er kommunalt eller privat. Hvis vi tog det hjem, ville vi have de samme problemer. Men vi har en nultolerance overfor fejl, der er livstruende, siger borgmesteren.

Det betyder imidlertid ikke, at Attendo i givet fald fremtidigt vil blive fyret på gråt papir.

- Der må vi se på den enkelte situation, siger Kim Valentin.

