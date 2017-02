Se billedserie Selv om ejeren kan påvise, at der tidligere har stået et hegn på dette sted, kan det ikke dokumenteres, at det blev sat op lovligt, mener Gribskovs tekniske forvaltning. Foto: Karl Erik Frederiksen

Plankeværk må ikke dække for havudsigten

Gribskov - 09. februar 2017 kl. 11:31 Af Karl Erik Frederiksen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et cirka 31 meter langt plankeværk, der blev sat op på Udsholt Strandvej ved Nordkysten i juli sidste år, skal fjernes. Den beslutning har samtlige medlemmer af Gribskov Byråds plan- og miljøudvalg netop valgt at stå fast på. Dermed gentager udvalget den beslutning, som kommunens administration allerede i juni måned sidste år meddelte ejeren, og som udvalget bagefter bakkede op om. Opsætning af plankeværk på det sted, hvor cyklister og andre trafikanter før har haft fri udsigt over Kattegat, er i strid med områdets lokalplan, fastslås det, skriver Frederiksborg Amts Avis.

På baggrund af en artikel i Frederiksborg Amts Avis om det indledte plankeværksbyggeri blev ejeren kontaktet af Gribskov Kommunes forvaltning den 30. juni sidste år. Her fik han at vide, at det ville være i strid med lokalplanen, hvis han lukker af for havudsigten med et plankeværk. På det tidspunkt var de stolper, som nu bærer hegnet, allerede gravet ned i rabatten, og bundterne med rafter lå ved siden af klar til opsætning.

Henvendelsen havde ingen virkning. Fem dage efter henvendelsen fra kommunen var raftehegnet bygget færdigt.

Den ejendom, som hegnet angiveligt skal beskytte mod nysgerrige blikke fra forbipasserende, ligger mellem strandvejen og vandlinjen og har adresse på stikvejen Skrænten. Huset og den i alt 5505 kvadratmeter store strandgrund var i 2015 udbudt til salg for 25 millioner kroner og blev kaldt Danmarks dyreste sommerhus.

Ejeren klagede i november sidste år til Gribskov Kommune over påbuddet om at fjerne plankeværket.

I klagen henviser han til, at der er tale om vedligeholdelse og genetablering af et gammelt hegn, som var blevet ødelagt af de kommunale snerydningsmaskiner.

Denne oplysning har han søgt at dokumentere ved at indsende billeder fra 2009 taget fra Google Steetview, hvor man i følge ejerens mening kan se et hegn med lignende udseende.

- Nu har vi set på materialet igen. Vi har set de gamle billeder fra Google Streetview, og vi kan også se resterne af et hegn, men slet ikke noget, der kan sammenlignes med det her. Derfor kræver vi lokalplanen respekteret, så vi kan få udsigten tilbage, siger formanden for plan- og miljøudvalget Jesper Behrensdorff (K) til Frederiksborg Amts Avis.

I administrationens redegørelse for sagen fremgår det også, at man på Google i 2009 har kunnet se et hegn det pågældende sted, men at det ikke kan dokumenteres, at det er sat op lovligt, hedder det. Desuden var det gamle hegn maksimalt 140 centimeter højt. Det ny er 180. I øvrigt var der ikke noget hegn at se på Googles billeder fra 2014, fremgår det.