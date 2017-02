Partier vil bremse proces for jødemuseum

Det er nødvendigt at trække i nødbremsen, så et kommende museum om jødernes flugt fra Gilleleje til Sverige til 114 millioner kroner ikke bliver et turistprojekt, der tromler hen over Gillelejes sjæl. Sådan siger Nytgribskovs byrådsmedlem Morten Ulrik Jørgensen forud for et borgermøde i morgen om det såkaldte Oktober 43 Museum i Gilleleje, som Nytgribskov og Socialdemokraterne har arrangeret. Mødet er en konsekvens af, at partierne gerne havde set, der forlængst var blevet indkaldt til et borgermøde fra borgmesterens side.

- Det er vigtigt for mig, at Gillelejes historie bliver formidlet, men på en måde, hvor man passer på byens sjæl. Vi har været med til at stemme et forprojekt igennem, men vi havde så også forventet, at der kom en borgerinddragelse, og det gør så, at vi stopper op, indtil byen er blevet hørt, siger Morten Ulrik Jørgensen, der selv har svært ved at se, at byen kan holde til at få 30.000 gæster om året, som er det, der skal til, før det kan løbe rundt.